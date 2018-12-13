اكتشاف مجموعة جديدة من القطع الأثرية في أم القيوين

الشارقة 24 – وام:

اختتمت البعثة الفرنسية، مشروع التنقيب عن الآثار في إمارة أم القيوين للموسم الجاري، بفتح مجسات اختبارية في 8 مواقع أثرية جديدة، بالتعاون والتنسيق مع دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، حيث نتج عن التنقيبات اكتشاف مجموعة من القطع الاثرية .

وأكدت علياء الغفلي مدير عام دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، أن هذه التنقيبات الجديدة تعد إضافة مميزة لخريطة أم القيوين الأثرية، حيث تم إرسال عينات من الرمال والأصداف إلى مختبر جامعة السوربون بفرنسا لعمل "تحليل الكربون 15" وتحديد التواريخ الدقيقة للمواقع.

وأوضحت رانيا حسين قنومة، رئيسة قسم الآثار بالدائرة، أن جميع المواقع تعود إلى العصر الحجري، وتم العثور على مجموعات من كسر الصوان وفخار العبيد، مؤكدة حرص الدائرة على ربط مواقع العصر الحجري ببعضها البعض، والمقارنة بينها حتى يتم تحديد صورة تخيلية أكثر وضوحاً عن مجتمعات استيطان العصر الحجري الحديث.