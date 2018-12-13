المنتدى الإسلامي بالشارقة يختتم دورة "الكتابة الوظيفية"

الشارقة 24:

اختتم المنتدى الإسلامي بالشارقة دورة تدريبية مبتكرة في الثقافة المجتمعية، تحت عنوان "الكتابة الوظيفية"، تماشياً مع سياسة المنتدى التي تولي الاهتمام بخدمة لغة القرآن الكريم، والاعتناء بنشرها وتمكين الفهم المجتمعي بالجماليات الاستثنائية التي تزخر بها اللغة العربية.

وقدم المنتدى الدورة ضمن برامج الإجازة العلمية في مسار "اللغة العربية"، الذي يهدف إلى نشر الوعي المجتمعي حول مفاهيم الشريعة، ورفع مستوى الوعي بعلوم العربية لدى أفراد المجتمع بصورة عامّة، والمتخصصين والمشتغلين في مجالاتها بصورة خاصة، سواء في الحقل التعليمي أو الحقل المهني، كالباحثين والطلبة والدارسين في اللغة.

واشتملت الدورة التدريبية مناقش وشرح الأشكال المشتقات الصرفية في اللغة، وتوضيحاً لمفهوم كل منها، وأنواعها، وطرق اشتقاقها، وأمثلة على استعمالها من القرآن الكريم والأدب والشعر العربي، وبيان لأهمية الاشتقاق الذي به يستدل على صحيح الكلام وحسنه.

وقدم الدورة التدريبة الأستاذ الدكتور ماهر المبيضين رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الشارقة، الذي استعرض على مدار 4 أيام، مكانة علوم اللغة العربية، باعتبارها الأداة والوسيلة لفهم معاني الكلام، متطرقاً إلى أساليب تحسين الكتابة باستعمال المشتقات الصرفية، وطرق تعزيز مهارات التعبير الإبداعي، وسبل تبسيط الكتابة الوظيفية المتقنة، وتوضيح لمجالاتها، وأبرز مميزاتها، مثل إضفاء المحسنات البديعية، والخيال الموسيقي، والدقة، والإيجاز، ومناسبتها لأهدف الاتصال والتواصل بصورة فعالة يتفهمها العقل الإنساني ويتقبلها، وقد تضمنت الدورة عدد من الأمثلة والتطبيقات الميسرة المفيدة لهذا الغرض.

ومن جانبه، أعرب سعادة الدكتور ماجد بوشليبي أمين عام المنتدى الإسلامي، عن سروره بمستوى الإقبال للمشاركة، ومدى تفاعل الحضور مع موضوعات الدورة.

وأكد بوشليبي أن المنتدى الإسلامي يسعى من خلال برامجه الثقافية في بحور اللغة العربية، إلى تحقيق التكامل بين جوانب التعليم المختلفة بمناقشة سبل تطوير هذه المهارات الإنسانية الضرورية، في جانب إدارك مقاصد الشريعة الغراء، وفي جانب التواصل الإنساني الضروري لقضاء المصالح النسيج الاجتماعي المتنوعة.

ونوه أمين عام المنتدى الإسلامي، إلى أن دورة "الكتابة الوظيفية"، قدّمت سبل كتابية وحلول لغوية مبتكرة للتغلب على الصعوبات للكتابة بطرق إبداعية متميزة في المضمون والشكل والأسلوب.