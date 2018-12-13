تصاميم جرافيكية للخط العربي تطبيق جديد في مواجهة الاندثار

الشارقة 24 – رويترز:

يحاول مصمم الجرافيك، والخطاط الأردني حسين الأزعط إيجاد طرق، وأساليب جديدة لاستخدام فن الخط العربي، وجعله جذابا للجمهور في العصر الحديث، لحمايته من الاندثار، وذلك عن طريق حفره على شعارات، أو وضعه بشكل دائم في شكل أنواع للخط على الكمبيوتر.

الأزعط، هو أيضاً فنان، وخطاط في عمان، أفاد أن الكتابة بالخط اليدوي هي إحدى أهم المخرجات الثقافية في العالم العربي.

وسواءً، تم حفره على شعارات "لوجو"، أو وضعه بشكل دائم في شكل أنواع خط على الكمبيوتر، فإن الفنانين، والمصممين مثل الأزعط، يجدون طرقًا، وأساليب جديدة لاستخدام هذا النوع من الفن وجعله جذاباً للجمهور في العصر الحديث.

ويعمل الأزعط على تحديث الأنماط الكلاسيكية للنص المكتوب، واستخدامها سواء في تطوير العلامات التجارية للشركات، أو في إبداع رسومات حديثة.

وقام الفنان الأردني بتصميم أنواع أحرف كمبيوتر عربية جديدة، ليمكن المصممين من دمج الكتابة العربية في أعمالهم.