بأعمال فنان أردني

تصاميم جرافيكية للخط العربي تطبيق جديد في مواجهة الاندثار

  • الخميس 13, ديسمبر 2018 في 12:56 م
قد يكون الخط العربي شكلاً فنياً قديماً، وضرباً من ضروب الموهبة منذ زمن قديم، لكن الكتابة الزخرفية، صنعت لنفسها مكاناً في الكثير من التطبيقات الحديثة، بما في ذلك أعمال مصمم الجرافيك الأردني حسين الأزعط.
الشارقة 24 – رويترز:
 
يحاول مصمم الجرافيك، والخطاط الأردني حسين الأزعط إيجاد طرق، وأساليب جديدة لاستخدام فن الخط العربي، وجعله جذابا للجمهور في العصر الحديث، لحمايته من الاندثار، وذلك عن طريق حفره على شعارات، أو وضعه بشكل دائم في شكل أنواع للخط على الكمبيوتر.
 
الأزعط، هو أيضاً فنان، وخطاط في عمان، أفاد أن الكتابة بالخط اليدوي هي إحدى أهم المخرجات الثقافية في العالم العربي.
 
وسواءً، تم حفره على شعارات "لوجو"، أو وضعه بشكل دائم في شكل أنواع خط على الكمبيوتر، فإن الفنانين، والمصممين مثل الأزعط، يجدون طرقًا، وأساليب جديدة لاستخدام هذا النوع من الفن وجعله جذاباً للجمهور في العصر الحديث.
 
ويعمل الأزعط على تحديث الأنماط الكلاسيكية للنص المكتوب، واستخدامها سواء في تطوير العلامات التجارية للشركات، أو في إبداع رسومات حديثة.
 
وقام الفنان الأردني بتصميم أنواع أحرف كمبيوتر عربية جديدة، ليمكن المصممين من دمج الكتابة العربية في أعمالهم.