مهرجان "أيام الفجيرة الثقافية في إيطاليا" ينقل تراث الإمارات للغرب

الشارقة 24:





على إيقاع الموسيقى والغناء، الممزوجين بقصص الأجداد، التي تتحدث عن تاريخ مشرف وثري بالأصالة الإماراتية، واصل مهرجان "أيام الفجيرة الثقافية في إيطاليا"، فعالياته التي تنقل تراث دولة الإمارات إلى الحضارة الغربية، عبر بوابة إيطاليا، وذلك في مقر السفارة الإماراتية بروما، بحضور عدد من سفراء ودبلوماسيي الدول العربية والأجنبية.

واستهل المهرجان، الذي تنظمه جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، فعاليات يومه الثاني، بتقديم فاصل مرئي لإمارة الفجيرة، استعرض الكثير من معالمها السياحية والأثرية، والنهضة العمرانية الكبيرة التي تحققت فيها، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

وقدمت الكاتبة سلمى الحفيتي، قراءة في رواية "الرضيف"، والتي تتناول قضايا الإنسان في الرواية الإماراتية، بينما أوضحت الكاتبة الدكتورة وفاء أحمد، أن الإنسانية تمثلت وتجلت كثيراً بالفن بصفة عامة، وبالرواية بصفة خاصة.

وخصص المهرجان، حيزاً كبيراً للتراث، من خلال تنظيم أمسية تراثية، تتحدث عن العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، إذ أكد الباحث عبد الله الهامور، أن المجتمع الإماراتي يعشق التراث، واستعرض العادات الإماراتية، من خلال عدد من المحاور.

من جهتها، سلطت آمنة الظنحاني، في محاضرة بعنوان "المرأة في الإمارات.. حضارة وأصالة"، الضوء على تراث المرأة الإماراتية، بين الأصالة والتاريخ، وأوضحت أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أولى أهمية كبيرة للمرأة الإماراتية.

وتضمنت فعاليات المهرجان في يومه الثاني أيضاً، عرض مسرحية "صدأ" للكاتب أحمد عبد الله الظنحاني، وإخراج إبراهيم القحومي، كما خصص المهرجان ركناً، للوحات في الخط العربي، والفن التشكيلي، وركناً لاستعرض جوانب عديدة من الحياة في الإمارات قديماً.