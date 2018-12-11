نادي البطائح يختتم مبادرة "استثمر معنا مستقبل أبناءك"

الشارقة 24:

اختتم نادي البطائح الثقافي الرياضي مبادرة "استثمر معنا مستقبل أبناءك .. ثقافياً رياضياً وعلمياً"، والتي تضمنت مجموعةً من المحاضرات المتنوعة لسيدات منطقة البطائح، بهدف التعريف برؤية النادي ورسالته وأهدافه وإبراز الخدمات التي يقدمها لأبناء المنطقة.

قدمت المحاضرات مدرسة التربية الرياضية الأستاذة عريفة موسى قدوم، في عدد من المجالس بمناطق الرفيعة والحوية وطوي السامان والبرير والرشيد.

وأكد عبيد سعيد الطنيجي أمين السر العام بالنادي، أن نادي البطائح الثقافي الرياضي أصبح مركزاً يضم الموهوبين والمبدعين، ومنارة يهتدي إليها الشباب الطموح، مؤكداً على أهمية المبادرة في تحفيز الأهالي وشحذ هممهم وتسليط الضوء على دور النادي في بناء الأجيال التي تعد حجر الأساس في ازدهار الوطن ورفعته.

وتوجه سعادته بفائق الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح المبادرة من إداريين وموظفين، كاشفاً أنها ستكون نقطة انطلاق إلى مبادرات وبرامج أخرى تصب في مصلحة الأهالي والأبناء وتعزز دور النادي في المشروع التنموي الذي تشهده إمارة الشارقة.

من جانبها كشفت فاطمة الكتبي عضو اللجنة الثقافية بالنادي ومنسقة المبادرة أن المحاضرات عرفت الأهالي بأهم الأنشطة والخدمات التي يقدمها نادي البطائح الثقافي الرياضي، في خطوة لزيادة عدد المترددين واستقطاب مزيد من المنتسبين، لافتة أن النادي هو خير مكان لتطوير وصقل مهارات الشباب في المجالات الرياضية والعلمية والثقافية، كونه يضم كوادر متميزة على درجة عالية من الكفاءة والمهنية وتتوفر فيه كافة سبل الراحة والأمان للمنتسبين.

وفي السياق ذاته أشارت الأستاذة عريفة قدوم، إلى أن النادي أصبح وجهة الشباب المفضلة لما يقدمه من برامج مفيدة وممتعة كالألعاب الجماعية والفردية إلى جانب المحاضرات الثقافية والعلمية والصحية والاجتماعية والوطنية والتطوعية، كاشفة عن وجود جوائز قيمة تصل إلى 10 آلاف درهم، منها جائزة "أفضل أسرة"، والتي تقدم للأسرة التي التحق أكبر عدد من أبنائها في النادي واستطاعوا أن يحققوا تميزاً وريادةً في المجالات الثقافية والرياضية.

ولاقت المبادرة إشادة واسعة من قبل السيدات المشاركات اللواتي أكدن على الدور المهم لنادي البطائح في إنشاء جيل واعٍ مدرك لمسؤولياته وقادر على العطاء.