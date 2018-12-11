نادي الذيد ينظم دروس تقوية للاعبين لرفع مستواهم الدراسي

الشارقة 24:

نظم نادي الذيد الثقافي الرياضي مجموعة من دروس التقوية والحلقات التعليمية لمختلف لاعبيه في كل المراحل التعليمية، تجاوز معدل الساعات التدريسية 145 حصة دراسية مختلفة لـ 100 طالب، وذلك بهدف تمكين الرياضيين بالنادي من الوصول إلى أعلى الدرجات الدراسية.

وتعد دروس التقوية إحدى وسائل رفع المستوى الدراسي والعلمي للاعبي النادي المنتسبين لمختلف الفرق الرياضية كونها تهدف إلى تلبية متطلبات اللاعبين التعليمية، وجعل النادي بيئة جاذبة للاعبين وأولياء أمورهم ولتحقيق أقصى رعاية تعليمية للاعبين الطلبة والسعي لضمان تحقيقهم أعلى المعدلات مع نهاية العام الدراسي وتفوقهم الدراسي وتواصل إدارة النادي برئاسة سالم محمد بن هويدن الكتبي، مع نهاية كل فصل دراسي تنظيم الدروس التعليمية بصورة دورية، وذلك لرفع المستوى الدراسي والعلمي للاعبي النادي المنتسبين إلى مختلف الفرق الرياضية.

وأشاد عدد من أولياء أمور اللاعبين بتوجه نادي الذيد الثقافي الرياضي لتنظيم دروس التقوية لأبنائهم، وأكدوا أهمية وضرورة تلك المبادرة والاهتمام باللاعبين في كل المراحل الدراسية وتوفير كل السبل ووسائل الراحة لهم من أجل وصولهم إلى أعلى النسب والدرجات لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة.