الشموع تضيء ليل البتراء عاكسة تفاصيل الخزنة

الشارقة 24 – رويترز:

يغادر زوار الكثير من المواقع السياحية القديمة بالعالم عند غروب الشمس، إلا أن خزنة البتراء المقصد السياحي الأكثر شهرة في الأردن، تسمح للسياح بالتجوال فيها ليلاً.

ويتجمع مئات السائحين خارج "الخزنة" الشهيرة، تلك الواجهة شاهقة الارتفاع باللون الأحمر الوردي المنحوتة في الصخر، حيث يُضاء المكان بنحو 1500 شمعة في مشهد بديع.

وتأخذ رحلة البتراء الليلية الزائر في رحلة بالمنطقة الأثرية بدءاً من الممر المعروف باسم "السيق" ووصولاً إلى الخزنة، على بعد كيلومتر تقريباً سيراً على الأقدام.

وذكر سليمان الفراجات رئيس مفوضية البتراء بالإنابة بأن أكثر من 750 ألف سائح دخلوا إلى البتراء في عام 2018، بزيادة عن عدد الزوار في العام الماضي الذي بلغ 620 ألفاً.

وتشتهر البتراء بآثارها المنحوتة في الصخر التي خلفها الأنباط، وهي حضارة عربية نشأت قبل ميلاد المسيح، واستمرت حتى ضمتها الجيوش الرومانية إلى إمبراطوريتها الشاسعة.

ويتم تنظيم هذا النشاط ثلاث مرات في الأسبوع أيام السبت والأربعاء، والخميس، ويبلغ سعر تذكرة الدخول إلى البتراء لكل من السكان المحليين، والسياح في الليل 17 ديناراً أردنياً، "أي ما يعادل 24 دولاراً أمريكياً".