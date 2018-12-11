سامي يوسف يُحيي نهائيات "منشد الشارقة" الجمعة المقبل

جانب من الدورة العاشرة من منشد الشارقة، أرشيفية

الشارقة 24:

يحيي الفنان العالمي سامي يوسف، الحفل الختامي من برنامج منشد الشارقة، الذي سيشهد الإعلان عن الفائز بلقب الدورة الـ 11، والذي يقام يوم الجمعة المقبل، على مسرح المجاز بالشارقة، في تمام الساعة 8 مساءً.

ويتنافس على لقب البرنامج الذي يبث على الهواء مباشرةً عبر شاشة تلفزيون الشارقة، كل من المنشد التونسي نافع عياد، والأردني إبراهيم الكيالي، والجزائري لقمان إسكندر، والمصري محمد شعير، والسعودي عادل الأسدي، والسوري محمد نقشبندي، والمغربي معاد بوكيوض، وذلك بعد اجتيازهم مرحلة التصفيات التي شهدت تأهل منشدين اثنين من كل مجموعة باستثناء المجموعة الأولى التي تأهل عنها 3 منشدين، نسبةً لحدوث تعادل في درجات التقييم وللمرة الأولى في تاريخ البرنامج.

وعلى الراغبين بحضور الحفل الختامي، شراء تذاكر الدخول بأسعار رمزيّة من مبنى مؤسسة الشارقة للإعلام، ومسرح المجاز.

ويشهد مسرح المجاز بالشارقة، الخميس المقبل، منافسات أولية، يستعرض فيها المنشدون السبعة قدراتهم وإبداعاتهم الإنشادية، ويتم من خلالها فتح باب التصويت المباشر من الجمهور، وتستضيف المنشد المغربي ياسين لشهب، الفائز بالمركز الأول في الدورة العاشرة من منشد الشارقة، والمنشد الأردني نزار الشياب، الفائز بالمركز الثاني في الدورة التاسعة.

ويمكن لعشاق الفن الهادف الحصول على تذاكر الدخول المجانية للسهرة ما قبل الختامية، من مبنى مؤسسة الشارقة للإعلام، ومسرح المجاز، كما يتيح البرنامج للجمهور العام التصويت لمنشدهم المفضّل عبر زيارة الموقع الإلكتروني: http://bit.ly/munshid11voting.