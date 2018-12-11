بلقيس وجميلة وفايز السعيد ومحمد الشحي يحيون اليوم الوطني في العين

الشارقة 24:

على مدار يومين من الاحتفالات، وضمن مهرجان وطني متعدد الفعاليات والأنشطة، بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، أحيا الفنانون الإماراتيون بلقيس، ومحمد الشحي، وفايز السعيد، والمغربية جميلة، حفلين غنائيين، بحضور عدد كبير من زوار مدينة ألعاب هيلي، في مدينة العين.

أحيا اليوم الأول من الحفلات، الفنانة بلقيس أحمد، والفنان الشاب محمد الشحي، حيث قدما مجموعة كبيرة من أهم أغنياتهما، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وضم حفل اليوم الثاني، الفنانة المغربية جميلة، والفنان فايز السعيد، وقدما أجمل أغنياتهما الشهيرة بين الجمهور.

وعرض قبل كل حفل، أوبريت غنائي وطني، بعنوان "ملحمة زايد"، من كلمات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتضمنت الفعاليات أيضاً، عروضاً خاصة للأطفال، كمسرح "افتح يا سمسم"، وورش فنية للأطفال، وعرض "النافورة" الراقصة.