شما بنت سلطان بن خليفة تؤكد دور "تبون تقرون؟" في دعم الأطفال

الشارقة 24 – وام:

استضاف مستشفى العين، صباح الإثنين، احتفالية بمناسبة مرور خمس سنوات على إطلاق مبادرة "تبون تقرون؟"، التي تنظمها مؤسسة الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية.

وكانت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان أطلقت المبادرة عام 2013 لدعم الأطفال المرضى ومحاولة التخفيف عنهم ورفع معنوياتهم وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم من خلال خلق أجواء تساعدهم على التعافي من خلال قراءة الكتب والقصص لتحسين الجانب النفسي لهم مما يسهم أكثر في تأهيلهم للعلاج وتحسن حالتهم الصحية.

حضر الاحتفالية، مبارك سعيد الشامسي المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني وحميد عمهي المنصوري المدير التنفيذي لمستشفى العين وعدد من مسؤولي وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومديري الإدارات والأقسام بالمستشفى بمشاركة مجموعة من الأطفال المرضى في المستشفى.

وبهذه المناسبة، قالت الشيخة شما إن "جميع الفعاليات المقامة تهدف إلى توفير الكتب والوسائل التعليمية والمعرفية للأطفال في المناطق الصحية والعلاجية في مختلف إمارات الدولة والتي تحرص على تأمين بيئة مريحة وممتعة للأطفال المرضى في طور النقاهة، وأجواء تعليمية تتيح لهم الوصول إلى مجموعة متنوعة من الكتب تساهم في تعزيز قدرتهم على الشفاء من خلال القراءة، كما تحرص على ضمان الحق الأساسي لكل طفل بأن يقرأ، وجعل الكتاب الوسيلة المثلى لتطوير قدرات الأطفال الذهنية والاجتماعية بطرق إيجابية، إيماناً منها بمقدرة الكتاب في التأثير المباشر على عملية شفائهم المتكامل والتعافي من خلال عالم رائع من الغرف المخصصة للكتب والقراءة".

ونوهت إلى أن المفهوم الكامن وراء هذه المبادرة يتمثل في أن القراءة تساعد على تخفيف القلق وتعمل على التخلص من مشاعر اليأس لدى الأطفال.