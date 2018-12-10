عروض فنية وتراثية في انطلاقة أسبوع التراث الإماراتي

الشارقة 24:

انطلقت مساء الأحد، فعاليات وأنشطة أسبوع التراث الإماراتي، الذي ينظمه معهد الشارقة للتراث، في مركز فعاليات التراث الثقافي "البيت الغربي"، والتي افتتحها سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس المعهد، ضمن برنامج "أسابيع التراث العالمي"، تحت شعار "تراث العالم في الشارقة"، حيث يجول الزوار والجمهور في رحلة عبر التاريخ، ليتعرفوا خلالها على مختلف مكونات التراث الإماراتي.

وتستمر الفعاليات على مدار 5 أيام حتى يوم الخميس المقبل، وتتضمن عرض لفرقة العيالة، ومعرض التراث الإماراتي، الذي يشمل حرف تقليدية بمشاركات تشمل جميع إمارات الدولة، وأكلات تراثية، وفرق شعبية متنوعة، وعازف للعود، ومعرض تراثي للأسر المنتجة، وعرض يومي للصيد بالصقور، بالإضافة إلى عرض لكل من البيئة البدوية والجبلية، ومعرض مقتنيات التراث البحري، وعرض للعرس الإماراتي التقليدي، كما سيتم إلقاء عدة محاضرات صباحية ضمن البرنامج الفكري التابع لأسبوع التراث الإماراتي، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء، في مقر معهد الشارقة للتراث بالمدينة الجامعية.

وذكر سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، أن هناك دعوة مفتوحة للجميع لزيارة مركز فعاليات التراث الثقافي "البيت الغربي" في قلب الشارقة، حيث يجد كل زائر ما يسر ناظريه، وينقله إلى عالم ما زلنا نعشقه ونتوق إليه، فمن خلال أسبوع التراث الإماراتي، نعمل على تعريف الجيل الحالي والأجيال القادمة بأصالة الماضي، وتمكينهم من استكشاف ذلك الزمن، بكل ما فيه من عادات وتقاليد أصيلة تعبر عن الموروث الشعبي للأجداد.

وأكد الدكتور المسلم، أن عشاق التراث والأصالة، سيكونون على موعدٍ على مدار 5 أيام، يكشف عن رغبتهم في التعرف على التراث بمختلف تفاصيله، حيث سيتوافر لهم ذلك من خلال تنقلهم ورحلاتهم، سواء من خلال المحاضرات الفكرية المتخصصة في شؤون التراث، أو التنقل بين البيئات الإماراتية المتنوعة، للتعرف عليها والعيش معها للحظات من خلال الاستماع للأشخاص الموجودين في تلك البيئات.

من جانبه، أعرب الفنان أحمد الجسمي، عن سعادته بالمشاركة في أسبوع التراث الإماراتي، حيث يجب أن نكون جميعاً يداً بيد لتحقيق رؤية وأهداف معهد الشارقة للتراث، والتي تهدف إلى إيصال الرسائل التراثية وتثقيف المجتمع والجيل الجديد، فيما يتعلق بتراث هذه الدولة وماضي الأجداد، وللحفاظ عليه وصونه، كونه إرثاً علمياً وفكرياً وثقافياً نفتخر ونعتز به.

وأضاف الجسمي، أن أسبوع التراث الإماراتي فرصة جميلة للعودة بالماضي، حيث رؤية الفنون الشعبية الذي يعكس التنوع الثقافي والاجتماعي للمجتمع، فهي مرتبطة بعادات وتقاليد وقيم، بالإضافة إلى الحرف التراثية في الإمارات، مثل الحياكة، والتطريز، ونقش الحناء، والتطبيب بالأعشاب وغيرها.

حضر الافتتاح كل من سعادة الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، والفنان جابر نغموش، والفنان سعيد سالم، والفنان سلطان النيادي، والفنانة أشجان، والملحن إبراهيم جمعة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وممثلي الدولة وعشاق التراث.