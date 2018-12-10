"خليفة الإنسانية" تدعم 117 أسرة مواطنة في "مهرجان زايد التراثي"

الشارقة 24 – وام:

تشارك مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في "مهرجان الشيخ زايد التراثي 2018"، كشريك استراتيجي، من خلال جناحها الخاص ودورها المحوري في استضافة أجنحة 29 دولة مشاركة في الحدث.

وأكد سعادة محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، أن جناح المؤسسة تعريفي يقدم معلومات وأرقام وإحصائيات حول المؤسسة ونشاطاتها المحلية والعالمية خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم، إضافةً إلى معرض لصور مختلفة وأفلام فيديو تغطي المشاريع الإغاثية والتنموية التي نفذتها ووصلت إلى 90 دولة حول العالم.

وأشار الخوري إلى الدور الفعال والمهم الذي تقوم به المؤسسة لدعم الأسر المواطنة وتشجيعها على تأسيس المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومساعدتهم في التسويق والترويج لمنتجاتهم في الأسواق والمهرجانات، خصوصاً في مهرجان الشيخ زايد التراثي، حيث تشارك فيه هذا العام 117 أسرة مواطنة تعرض إنتاجها من مختلف المواد.

وأوضح الخوري أن دور المؤسسة لم يقتصر على مجرد توفير المحال فقط بالمجان وبدون مقابل رغم أهميتها، إلا أنها تعمل على توفير منسقة عامة للمشروع ومشرفات لتوفير كل التسهيلات وإزالة أية عقبات تعترض طريقهم لتحقيق هدف مشروع دعم الأسر المواطنة الذي أطلقته المؤسسة لتوفير فرص عمل لهم.

وأضاف أن المؤسسة تدعم الأسر المواطنة المشاركة في المهرجان تنفيذاً لتوجيهات القيادة العليا، والمتابعة المستمرة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، واهتمام سموه بالتنمية المجتمعية في الدولة وزيادة المبادرات لخدمة الأسر المواطنة من ذوي الدخل المحدود وتمكينها من العيش كعناصر منتجة في المجتمع.

وذكر الخوري أن المؤسسة تشرف على كل تفاصيل الدول المشاركة في المعرض وعددها 29 دولة، من خلال الأحياء التراثية وهي السعودية، والبحرين، والكويت، وعمان، والمغرب، وأوزباكستان، كما تشارك وفود من عدة دول أخرى.

وتضم الأحياء التراثية الخليجية والعربية والإسلامية والدول الصديقة المشاركة في مهرجان الشيخ زايد التراثي، الذي يقام خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 26 يناير 2019، حوالي 400 عارض يقدمون مشاهد من تراثهم وعاداتهم وتقاليدهم المختلفة.