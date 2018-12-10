"الشارقة للفنون" تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

الشارقة 24:

تحتفل مؤسسة الشارقة للفنون، السبت المقبل، باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وسيتضمن الاحتفال مجموعة متنوعة من ورش العمل المناسبة لكافة الفئات العمرية، بالإضافة إلى الجلسات الحوارية، والعروض السينمائية والأدائية، التي ستتم إقامتها في تمام الرابعة مساءً في المباني الفنية التابعة لمؤسسة الشارقة للفنون بمنطقة المريجة بالشارقة.

تقدم المؤسسة على مدار العام عدداً من البرامج التعليمية للصغار والكبار، التي تهدف من خلالها تحفيز الإبداع وإثراء التجربة الثقافية للمجتمع المحلي.

كما ينصب تركيز البرنامج التعليمي لذوي الإعاقة التابع للمؤسسة على تصميم برامج تعليمية متعددة، تستهدف جميع أنواع الإعاقات، وتقديم الدعم لأهداف المؤسسة المتمثلة في التمكين، وضمان الشمول، والمساواة.

وتستضيف المؤسسة خلال احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، التي من المقرر أن تقام سنوياً، مجموعة من ورش العمل التدريبية، والجلسات الحوارية والنقاشية، وفعاليات تشمل مشاركة فنانين ومقدمي الرعاية ممن يعملون مع الأِشخاص ذوي الإعاقة.

حيث ستناقش بعض الجلسات أنواع الإعاقات المختلفة وتتناول المخاوف والمفاهيم الخاطئة التي يمتلكها بعض الأشخاص حول التعليم أو العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، كما ستوفر هذه الجلسات فرصة للخبراء المختصين بالتعليم المتكامل والتواصل لمشاركة معارفهم وخبراتهم مع الجمهور.

وفي سياق متصل، يقدّم البرنامج التعليمي لذوي الإعاقة في مؤسسة الشارقة للفنون طيفاً واسعاً من البرامج، حيث يقوم البرنامج بتنظيم مجموعة متنوعة من ورش العمل التعليمية للأفراد أصحاب الإعاقة في النمو، والتعليم، والحركة، بغية مساعدتهم على اكتشاف سبلٍ جديدة للتعبير عن الذات من خلال الفن.

وتعزز ورش العمل بيئة تفاعلية وصحية من خلال الأنشطة والفعاليات التي تلبي القدرات المختلفة.

كما يقدم البرنامج ورش عمل عائلية، وقد بدأ العمل بها في عام 2018، ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الروابط الاجتماعية بين الأطفال وأولياء أمورهم أو رفاقهم من خلال إتاحة الفرصة أمامهم للتمتع بأنشطة مسلية ومفيدة في آنٍ معاً، بالإضافة إلى ورش عمل تدريبية، وجلسات حوارية، وفعاليات للفنانين، ومقدمي الرعاية، وغيرهم ممن يعملون مع ذوي الإعاقة.