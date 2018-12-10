تركيا تعرض فسيفساء "الفتاة الغجرية"

الشارقة 24 – رويترز:

قطع مفقودة من أحد الكنوز الأثرية في تركيا، وهي فسيفساء "الفتاة الغجرية"، عادت إلى الوطن بعد أكثر من نصف قرن من نهبها وتهريبها إلى الولايات المتحدة.

واحتفالاً بعودتها، عرض متحف زيوغما للفسيفساء بمدينة غازي عنتاب القطع التي تم استعادتها إلى جانب بقايا الفسيفساء التي يعود تاريخها إلى ما يقرب من ألفي عام، والتي أصبحت نظرتها وشعرها الأشعث رمزاً للمدينة الواقعة في جنوب شرق تركيا.

واكتشف علماء الآثار الأتراك الفسيفساء منذ 20 عاماً أثناء عملية التنقيب في مدينة زيوغما القديمة التي أسسها أحد جنرالات الإسكندر الأكبر بالقرب من مدينة غازي عنتاب الحديثة.

وحينها وجدوا أن العديد من القطع المصاحبة لها قد تم نهبها بالفعل.

وتم تهريب تلك القطع إلى خارج البلاد في الستينيات واشترتها جامعة بولينج جرين في ولاية أوهايو الأميركية، وعرضتها حتى عام 2012 عندما تم تأكيد مصدرها الحقيقي وطلبت تركيا استعادتها.

وطلبت الجامعة من تركيا شراءها لكن أنقرة رفضت حسبما قالت الحكومة التركية.

وبعد محادثات استمرت خمس سنوات، تم التوصل لاتفاق لإعادة القطع الأثرية المنهوبة.

وازدهرت مدينة زيوغما القديمة على نهر الفرات تحت الحكم اليوناني ثم الروماني قبل تدميرها في حرب في القرن الثالث الميلادي. وفسيفساء الفتاة الغجرية التي تبلغ مساحتها 15 متراً مربعاً هي الرمز الأبرز لهذه الحقبة التاريخية.