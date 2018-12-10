"متحف إفريقيا" يفتح أبوابه من جديد

الشارقة 24 – رويترز:

يفتح متحف إفريقيا أبوابه أمام الجمهور في بلجيكا، الأحد، بعد أعمال تجديد دامت خمس سنوات لتحويله من معرض للدعاية المؤيدة للاستعمار إلى متحف ينتقد الماضي الإمبريالي للبلاد وذلك بهدف تذكير البلجيك بماضيهم الاستعماري.

وكثيراً ما واجه المتحف المليء بالأعمال الفنية والحيوانات البرية المحنطة انتقادات لتجاهله جرائم سلطة الملك ليوبولد الثاني الذي كانت قواته تقطع أيادي من يقاومون العمل بالسخرة في القرن التاسع عشر فيما يقدر أن ملايين الكونجوليين لاقوا حتفهم في ذلك الوقت.

وما زال الكثير من البلجيك يجهلون حكم بلادهم القاسي فيما يعرف الآن بجمهورية الكونجو الديمقراطية في أواخر القرن التاسع عشر.

وبلغت تكلفة أعمال التجديد في متحف إفريقيا 66 مليون يورو، ويقع في مبنى فخم على الطراز الكلاسيكي الجديد بحديقة ذات مناظر طبيعية خارج العاصمة بروكسل.