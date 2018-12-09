عبد العزيز المسلم: "الأسبوع الإماراتي" بانوراما حية للتراث في الدولة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

انطلقت، مساء الأحد، فعاليات وأنشطة أسبوع التراث الإماراتي في مركز فعاليات التراث الثقافي "البيت الغربي" ضمن برنامج "أسابيع التراث العالمي"، تحت شعار "تراث العالم في الشارقة"، والتي تستمر حتى الخميس، بحضور نخبة كبيرة من المسؤولين والفنانين والمهتمين بالتراث.

وفي تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أشار سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث إلى أن الأسبوع الإماراتي التراثي يعد بانوراما حية للتراث في الإمارات حيث أن هناك مشاركات كثيرة ومختلفة من مجموع إمارات الدولة، لتقديم التراث بشكل جميل للناظرين.

وأضاف المسلم "أتمنى من أفراد الجمهور مشاركتنا أسبوع التراث الإماراتي والتعرف على الحرف التقليدية والفنون الشعبية والعادات والتقاليد والكثير من تراثنا القيم".