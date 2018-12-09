"الشارقة للفنون" تُقدّم ثاني عروض "جدل صوتي"

الشارقة 24:





تنظم مؤسسة الشارقة للفنون مساء الجمعة المقبل، ثاني عروض برنامج "جدل صوتي"، حيث سيتم عرض فيلم "الحماسة: سيمفونية دونباس"، للمخرج الروسي دزيغا فيرتوف "1896 – 1954"، بمصاحبة موسيقى حيّة للفنانين التجريبيين ليليان شلالا، وسالم راشد، وشمس أسماء، وذلك في سينما سراب المدينة في منطقة المريجة.

يعاين فيلم "الحماسة: سيمفونية دونباس" 1931، المقسّم إلى 3 أجزاء الاشتراكية في منطقة "دونباس"، حيث ركزت خطة ستالين الخمسية على الجهود المبذولة لزيادة الإنتاجية الاقتصادية.

ويقارب الفيلم بين مفاهيم الدين والحماسة، البناء والنمو، والجماهير المنضوية تحت لواء النظام.

يعتبر فيلم فيرتوف فيلماً طليعياً واستثنائياً، وقد أثرت التقنيات التي تم استخدامها خلاله في العديد من الأفلام التي تلته.

وكانت مؤسسة الشارقة للفنون قد أطلقت برنامج "جدل صوتي" في مايو 2018، وهو فعالية تجريبية نصف سنوية، تقدّم حوارية ما بين الموسيقى والسينما، تدعوا المؤسسة من خلالها موسيقيين محليين وإقليميين لإعداد مقطوعات موسيقية أصيلة، يقومون بتأديتها في عزف حيّ يصاحب الفيلم المعروض.

وقد تضمنت النسخة الأولى من "جدل صوتي" عرض فيلمان هما "برلين: سيمفونية مدينة عظيمة" 1927 و"الحماسة: سيمفونية دونباس" 1931، ويلتقي الفيلمان على استكشافهما الخطوات المتسارعة للتطورات الصناعية في السياق التاريخي للقارة الأوروبية في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي.

وتظهر الشخوص في الفيلمين كما لو أنهم في آلة مركزية، وأن عزمهم واصرارهم يشكلان وقوداً لمدنهم، وأرضهم، ووطنهم.