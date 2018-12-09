فيلم نمساوي يحصد النجمة الذهبية لمهرجان مراكش السينمائي

الشارقة 24 – أ ف ب:

منح مهرجان مراكش الدولي للسينما في المغرب، مساء السبت، جائزة النجمة الذهبية إلى المخرجة النمساوية سودابيه مرتضاي، عن فيلمها "جوي"، في ختام دورته السابعة عشرة التي حضرها عدد من كبار نجوم السينما العالمية.

ومنح المهرجان الذي افتتح في 30 نوفمبر الماضي، التونسي نضال السعدي جائزة أفضل ممثل لدوره فيلم "عينيا" للمخرج نجيب بلقاضي، فيما حصلت الألمانية آن شفارتز على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "كل شيء على ما يرام" للمخرجة آفا توربيش.

وشهدت الدورة السابعة عشرة للمهرجان، مشاركة عدد من نجوم السينما، بينهم الأميركيان روبرت دي نيرو، والمخرج مارتن سكورسيزي.

وخصص المهرجان، حفل تكريم لدي نيرو وسكورسيزي، كما كرم المخرجة الفرنسية أنييس فاردا، وكذلك المخرج المغربي جيلالي فرحاتي، الذي أقيم حفل تكريم لمجمل مسيرته الفنية، تخلله عرض أفلام تمثل "بانوراما للسينما المغربية".

وترأس المخرج الأميركي جيمس غراي، لجنة تحكيم المهرجان، التي اتسمت بالتنوع في أعضائها، وبينهم الممثلة الهندية إيلينا كروز، والسينمائية المغربية تالا حديد، واللبنانية جوانا حاجي توما، والممثلة الأميركية داكوتا جونسون، والمخرجة البريطانية لين رامزي، والممثل الألماني دانيال برول، والمخرج الفرنسي لوران كانتيه، والمكسيكي ميشال فرانكو.