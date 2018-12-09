إعادة تشكيل اللجنة العليا لمهرجان سلطان بن زايد التراثي

الشارقة 24 – وام:

أصدر سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، قراراً بإعادة تشكيل اللجنة العليا المنظمة لمهرجان سلطان بن زايد التراثي، في دورته الثالثة عشرة 2019، حيث تتولى اللجنة متابعة وتنفيذ فعاليات المهرجان المتنوعة، المقرر انطلاقه خلال الفترة من 20 يناير حتى 2 فبراير المقبلين، في مدينة سويحان.

ونص القرار، على أن يتولى سعادة حميد سعيد بولاحج الرميثي رئاسة اللجنة، وسعادة الدكتور عبيد علي راشد المنصوري نائب مدير عام مركز سلطان بن زايد نائب الرئيس ورئيس اللجنة الإعلامية.

كما نص القرار، على عضوية كل من، سعادة عبد الله محمد المحيربي المدير التنفيذي للخدمات المساندة في نادي تراث الإمارات، وسعادة علي عبد الله الرميثي المدير التنفيذي للدراسات والإعلام في النادي، والدكتور المهندس خليفة جمعة الكعبي مدير إدارة المشاريع.

ويقوم رئيس اللجنة العليا المنظمة، باختيار أمين لسرها، وفقاً للقرار الذي خول اللجنة الاستعانة بكل من تراه مناسباً، لتنفيذ المهام الموكلة إليها، ولها أن تحدد نظام الاستعانة ومقابلها والواجبات المطلوبة من المستعان بهم.

وتوجه سعادة حميد سعيد بولاحج الرميثي رئيس اللجنة العليا المنظمة وأعضاء اللجنة، بهذه المناسبة، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، على ثقته الغالية وتشريفهم بهذا التكليف، مؤكدين أنهم سيبذلون قصارى جهدهم، لتحمل مسؤولياتهم، والعمل على إنجاح فعاليات المهرجان، وإخراجه بأبهى حلة، ليحافظ على مكانته المرموقة، في عالم المهرجانات التراثية، ويحقق المزيد من التطور والنجاح.

من جانب آخر، تتواصل الاستعدادات الفنية والإدارية، لانطلاق المهرجان، وتقرر فتح باب التسجيل للاشتراك في فعالياته يوم 6 يناير المقبل، فيما يتضمن مسابقة جمال الإبل للمحليات الأصايل "المزاينة"، وسباق الإبل التراثي، ومسابقة المحالب، ومسابقة ومزاينة السلوقي العربي، إضافة إلى عدة فعاليات تراثية وفنية ومسابقتين للشعر والتصوير.