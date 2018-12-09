الجسمي يحيي حفل عيد الميلاد بالفاتيكان 15 ديسمبر

الشارقة 24:

ترسيخاً لقيم التسامح والاعتدال والإنسانية، وبهدف استمرار عملية خلق قنوات للتواصل مع الشعوب كافة، والتي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة في سياستها، يشارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي السفير فوق العادة للنوايا الحسنة، كأول فنان عربي، في حفل أعياد الميلاد الخيري السنوي، بنسخته الـ26 في الفاتيكان، في الخامس عشر من الشهر الجاري.

وجاءت موافقة الجسمي، على دعوة الفاتيكان، للمشاركة في الاحتفالية، بناءً على القيم الأخلاقية والإنسانية، التي زرعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بين قيادة وأبناء دولة الإمارات.

وأكد الفنان الإماراتي، اهتمامه بالأعمال الخيرية والإنسانية، والمساهمة في زرع قيم المحبة والسلام بين الشعوب، وأعرب عن سعادته بالمساهمة في توفير بيئة هدفها الحياة الكريمة والاحترام المتبادل، وتحقيق المساواة والسلام بين الأديان والشعوب، مستشهداً بمقولة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه: "إن التسامح واجب، وديننا دين رحمة وتسامح وتفاهم وتقارب بين البشر".

وسيتم تخصيص ريع الحفل، للاجئين في مدينة أربيل بالعراق وأوغندا، مع التركيز على الأطفال والشباب، من خلال توفير التعليم والتدريب المهني والأنشطة العملية، التي تساهم في تحسين مستواهم المعيشي.