"الشارقة للتراث" يطلق أسبوع التراث الإماراتي الأحد

الشارقة 24:

ضمن برنامج "أسابيع التراث العالمي" الذي ينظمه معهد الشارقة للتراث، تحت شعار "تراث العالم في الشارقة"، تنطلق غداً الأحد، فعاليات وأنشطة أسبوع التراث الإماراتي في مركز فعاليات التراث الثقافي "البيت الغربي"، وتتواصل على مدار خمسة أيام حتى الخميس المقبل.

حيث يجول الزوار والجمهور وعشاق التراث في رحلة عبر التاريخ، ليتعرفوا خلالها على مختلف مكونات التراث الإماراتي.

وأكد سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث أن الدعوة مفتوحة للجميع لزيارة مركز فعاليات التراث الثقافي "البيت الغربي" في قلب الشارقة، حيث يجد كل زائر ما يسر ناظريه، وينقله إلى عالم ما زلنا نعشقه ونتوق إليه.

وقال إن أسبوع التراث الإماراتي، يهدف إلى تعريف الجيل الحالي والأجيال القادمة بأصالة الماضي، وتمكينهم من استكشاف ذلك الزمن، بكل ما فيه من عادات وتقاليد أصيلة تعبر عن الموروث الشعبي للأجداد.

وتابع المسلم قائلاً: "وسيكون عشاق التراث والأصالة، على موعدٍ، يكشف عن رغبتهم في التعرف على التراث بمختلف تفاصيله، حيث سيتوافر لهم ذلك من خلال تنقلهم ورحلاتهم، سواء من خلال المحاضرات الفكرية المتخصصة في شؤون التراث، أو التنقل بين البيئات الإماراتية المتنوعة، للتعرف عليها والعيش معها للحظات من خلال الاستماع للأشخاص الموجودين في تلك البيئات".

وستتضمن الفعاليات عرض لفرقة العيالة، ومعرض التراث الإماراتي الذي سيشمل حرف تقليدية بمشاركات تشمل جميع إمارات الدولة، وأكلات تراثية، وفرق شعبية متنوعة، وعازف للعود، ومعرض تراثي للأسر المنتجة، وعرض يومي للصيد بالصقور، بالإضافة إلى عرض لكل من البيئة البدوية والجبلية، ومعرض مقتنيات التراث البحري، وعرض للعرس الإماراتي التقليدي، كما سيتم إلقاء عدة محاضرات ضمن البرنامج الفكري التابع لأسبوع التراث الإماراتي، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء في مقر معهد الشارقة للتراث بالمدينة الجامعية.