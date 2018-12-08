"كلمات" و "غالوتشي" الإيطالية تؤسسان دار نشر مشتركة

الشارقة 24:

خلال مشاركتها في معرض روما للكتاب 2018، أعلنت "مجموعة كلمات" التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، ودار النشر الإيطالية "غالوتشي"، عن تأسيس دار نشر جديدة تحمل اسم "غالوتشي - كلمات"، بهدف تعزيز التبادل الثقافي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا، وتسهيل نشر الأدب العربي على نطاق واسع.

وأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "مجموعة كلمات"، أن مشروع دار النشر المشتركة فرصة لتوحيد الجهود بين "كلمات" و"غالوتشي" في سبيل بناء مكتبة غنية بالمعارف والآداب، تُعرف الأجيال الجديدة على مختلف ثقافات العالم، وتعزز فيهم قيم المحبة والتعايش والسلام، انطلاقاً من إيماننا أن للكتاب دوراً مهماً في توسيع مدارك الأطفال واليافعين.

وأضافت الشيخة بدور القاسمي قائلة: "مع تزايد طلب القرّاء على أدب يغني تجاربهم ويُمكنهم من التفاعل معه، ومع ازدياد أعداد اللاجئين العرب في إيطاليا، زاد إيماننا بقدرتنا على العمل معاً لدعم اللاجئين والمهجرين، وخصوصاً الأطفال، ومساعدتهم على مواجهة أبرز التحديات الثقافية والاجتماعية خلال مرحلة النضوج، من خلال تناول قضايا الاندماج الاجتماعي والحوار بين الثقافات".

من جهته، قال الناشر كارلو غالوتشي: "يُسعدنا أن نبدأ بنشر الكتب ثنائية اللغة، باللغتين الإيطالية والعربية، لتلبية احتياجات كافة أفراد مجتمعنا الذي يتميز بالتنوع الثقافي، إذ نهدف من خلال هذه الخطوة إلى مد جسور التواصل والحوار بين مختلف ثقافات دول البحر الأبيض المتوسط، من خلال النصوص والرسومات الهادفة، ذات الجودة العالية، لتحفيز الأطفال على استخدام خيالهم في البيت والمدرسة".

وأعرب كارلو عن سعادته بتعزيز هذه الشراكة مع "مجموعة كلمات"، التي جاءت ثمرة تعاون غير مسبوق بين الجانبين.

وجاء تأسيس "مجموعة كلمات" لإغناء مكتبة الطفل العربي من خلال العمل مع نخبة من الكتاب من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزز إصداراتها مفاهيم التعايش والسلام من خلال تناول مواضيع النزوح والتعاطف والانتماء والتنوّع، وتقديمها بطريقة مميزة وجذابة لليافعين.

وتتميز دار غالوتشي بإصدار مؤلفات لكتاب إيطاليين حول مواضيع هادفة مثل الحرب والفقر والعنصرية، بطريقة مبتكرة غنية بالمعارف وجاذبة للقراء من مختلف الفئات العمرية.

وستتولى دار "غالوتشي- كلمات" ترجمة الأعمال الأدبية من العربية إلى الإيطالية، وتوزيعها، وتسويقها في إيطاليا بالمرحلة الأولى، مع خطط للتوسع إلى عدد من الدول الأخرى في المستقبل لتعريف القراء على الأعمال الثقافية والأدبية العربية.

واستطاعت "مجموعة كلمات" تعزيز علاقاتها الاستراتيجية في مجال صناعة الكتب، والتراخيص، والتوزيع بأكثر من 54 دولة في خمس قارات حول العالم، بالإضافة إلى عدد من الشراكات الدولية مع نخبة من المؤسسات الثقافية العالمية، أبرزها مجموعة كوارتو، ودار غاليمارد جونيس، ودار بلومزبيري للنشر.

يشار إلى أن "غالوتشي"، إحدى دور النشر الإيطالية المستقلة، تتمتع بمكانة مرموقة عالمياً وهي متخصصة بنشر كتب الأطفال بما في ذلك الكتب المصورة، والروايات الخيالية لليافعين، والأدب الكلاسيكي المتنوع.

وشاركت "مجموعة كلمات" منذ تأسيسها في أكثر من 50 معرضاً دولياً للكتاب، كما تمكنت من توزيع كتبها وإصداراتها في أكثر من 16 دولة و3000 مدرسة، وتفخر المجموعة بنشرها الكتب عالية الجودة باللغة العربية، التي فاز من بينها ما يزيد على 30 كتاباً بالعديد من الجوائز العربية والدولية.

ومنذ انطلاقها، عملت المجموعة مع أكثر من 120 كاتباً، و100 رسام من أشهر الكتاب والرسامين من العالم العربي والعالم.

وتمت ترجمة أكثر من 50 كتاباً من إصداراتها من اللغة العربية إلى لغات أُخرى، كما نجحت المجموعة حتى الآن في إصدار أكثر من 400 عنوانٍ باللغة العربية.