نصف مليون دولار مقابل 5 لوحات "خريف العمر" لفرانك سيناترا

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

بيعت خمس لوحات للمغني الأميركي الشهير الراحل فرانك سيناترا بمبلغ مئة ألف دولار للواحدة على الأقلّ، بحسب ما أعلنت دار سوذبيز للمزادات.

واستقرّ ثمن بيع اثنتين من هذه اللوحات على مبلغ 137 ألفاً و500 دولار للواحدة، بحسب الدار.

وكان فرانك سيناترا يرسم في أوقات فراغه، وكان لديه مرسم في بيته بكاليفورنيا.

ولقد أنجز هذه اللوحات في التسعينيات، حين تجاوز الـ 70 من العمر، وكانت اللوحات مملوكة لزوجته الأخيرة باربارا المتوفاة في العام 2017.

وبيعت لوحة للفنان الأميركي نورمان روكويل تصوّر سيناترا مقابل 687 ألف دولار.

و هذه اللوحات وغيرها من المقتنيات المعروضة في هذا المزاد ضمن مجموعة احتفظت بها باربارا إلى حين وفاتها.