انطلاق فعاليات مهرجان القيروان للشعر العربي

الشارقة 24:

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة انطلقت اليوم الجمعة بدار الثقافة بالقيروان بتونس فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان القيروان للشعر العربي، التي ينظمها بيت الشعر، وتستمر حتى 9 ديسمبر الجاري.

وخلال كلمته في حفل الافتتاح أشاد والي القيروان منير حامدي بصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لدوره البارز في دعم الشعراء والأدباء والمثقفين.

وأكد أن بيت الشعر يشكل فضاءً للمبدعين العرب لتبادل تجاربهم وتقديم أفضل إبداعاتهم مما جعل للمبدعين العرب فضاءً لتبادل تجاربهم وتقديم أفضل إبداعاتهم، مشيراً إلى أن مهرجان القيروان للشعر العربي كرس دوراً مهماً في النهوض بالتجارب الشعرية التونسية بمختلف توجهاتها، وإطلاق المواهب التونسية الشابة إلى الساحة الأدبية العربية والعالمية بإبداعات رفدت المكتبة العربية بمنجز شعري متميز.

ومن جهتها، قالت جميلة الماجري مدير بيت الشعر بالقيروان، إن برامج بيت الشعر خلال الثلاثة الأعوام السابقة كانت ثمرة الدعم المادي و المعنوي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقد حقق النشاط جزءاً كبيراً من طموحاتنا في سبيل الارتقاء بالشعر العربي واستعادته لوهجه وتأثيره و الحفاظ على اللغة العربية، واحتضان الشباب من أصحاب المواهب في الشعر و الأدب، والسعي لترجمة الشعر للتعريف به في العالم الغربي والعمل على انفتاح الشعر على الفنون الأخرى، مؤكدة أن بيت الشعر منذ تأسيسه مفتوح لكل المبدعين، حيث أعاد للقيروان وهجها الثقافي وحملها مسؤولية أكبر للنشاط والعمل الدؤوب في هذه الربوع الخصبة.

وعلى هامش الافتتاح استقبل والي القيروان منير الحامدي وفد الشارقة المكون من سعادة عبد الله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، ومحمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، ومحمد البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة، حيث عبر سعادة عبد الله العويس عن شكره للوالي على حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب، مشيداً بالأخلاق والكرم التونسي الأصيل، كما نقل العويس تحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتمنياته للشعب التونسي بكل النجاح والتوفيق.

تلي ذلك افتتاح معرض وثائقي يجسد نشاط بيت الشعر طيلة ثلاث سنوات، بعدها قدم الفنان العازف جمال الشابي موسيقاه في قصائد مغناة، وقدم عدد من الشعراء نماذج من قصائدهم، وأدار الأمسية عادل الجريدي تلاها فقرة موسيقية لفرقة "نوى " بقيادة حاتم دربال.