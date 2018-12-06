جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن القائمة الطويلة للمؤلف الشاب

الشارقة 24:

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب، يوم الخميس، القائمة الطويلة لفرع المؤلف الشاب، في دورتها الثالثة عشرة، 2018-2019، التي اشتملت على 12 عملاً متنوعاً، بين الرواية والشعر والدراسات، وقد اختيرت من بين 365 عملاً تقدمت إلى الجائزة.

تتضمن الأعمال الأدبية، في القائمة الطويلة العناوين التالية: رواية "أعياد الشتاء" للكاتبة السورية نغم حيدر، الصادر عن هاشيت أنطوان/نوفل 2018، والديوان الشعر "موت يشتهي الورد" للكاتب السعودي حسن بن عبده صميلي من منشورات النادي الأدبي بالرياض-المركز الثقافي العربي 2018، وديوان "لا ريح للناي" للكاتبة الإماراتية بشرى عبد الله الصادر عن دار كتاب للنشر والتوزيع 2016، والمجموعة الشعرية "الحديقة داخل البيت" للكاتب الأردني عبد الله أبو بكر، من منشورات الهيئة المصرية العامة للكتاب 2018، ورواية "حمام الدار أحجية ابن أزرق" للكاتب الكويتي سعود السنعوسي، من منشورات الدار العربية للعلوم ناشرون-منشورات ضفاف 2017، ورواية "شهريار يحكي ويقص" للكاتب المغربي توفيق باميدا، من منشورات دار الأمان للطباعة والنشر-دار التنوير للطباعة والنشر 2018.

أما الدراسات والأطروحات المدرجة على القائمة الطويلة للمؤلف الشاب، فتتضمن العناوين: "إحياء علوم الإسكندرية: من اليونانية إلى العربية" للكاتبة المصرية د. رضوى زكي، والصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة 2017، و"في التداوليات الاستدلالية قراءة تأصيلية في المفاهيم والسّيرورات التأويليّة" للكاتب المصري د. ثروت مرسي، من منشورات دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع 2018، و"المعرفة والسلطة: في الاقتراب من عوالم ميشيل فوكو" للكاتب المغربي عمر التاور، من منشورات مؤسسة مقاربات للنشر والصناعات الثقافية 2018، و"روح القيم وحرية المفاهيم نحو السير لإعادة التّرابط و التّكامل بين منظومة القيم والعلوم الاجتماعية" للكاتب الجزائري د. عبد الرزاق بلعقروز من إصدارات إبداع المؤسّسة العربية للفكر والإبداع 2017، و"وما يبقى يؤسسه الفن، مقاربات في الباليه والأوبرا والتشكيل" للكاتب الجزائري بهاء بن نوار من إصدارات فضاءات للنشر والتوزيع والطباعة 2018، و"أفريقيا، أناس ليسوا مثلنا" للكاتب اللبناني محمد طرزي من إصدارات الدار العربية للعلوم ناشرون 2018.

يذكر أنه تم الإعلان عن القائمة الطويلة في فروع "الآداب"، و"التنمية وبناء الدولة"، و"الفنون والدراسات النقدية"، و"أدب الطفل والناشئة" الأسابيع الماضية، وسيتم الإعلان عن بقية الفروع خلال الأسابيع المقبلة.