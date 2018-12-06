مخرج E88 للمأكولات والتسوق يستقبل 10 آلاف زائر

الشارقة 24:





بأكثر من 10 آلاف زائر، اختتم مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، مساء الأربعاء، فعاليات الدورة الأولى من مخرج E88 للمأكولات والتسوق، والتي انطلقت في 23 نوفمبر الماضي، وقدمت لزوارها من مختلف الجنسيات والأعمار، فرصة لتذوق تشكيلة من الأطعمة والمأكولات، قدمها 40 عارضاً وشركة ناشئة ومتخصصة، في مجالات الطعام، والأزياء، والإكسسوارات، والحرف اليدوية.

وشهدت الفعالية، حضوراً لافتاً، من مختلف مقيمي وزوار الإمارة، وتفاعلاً كبيراً مع سلسلة الفعاليات والأنشطة التي احتضنتها الفعالية، على مدار 12 يوماً متواصلة، والتي تزامنت مع الاحتفالات باليوم الوطني الإماراتي، وقدمت مجموعة من الأنشطة والفعاليات والعروض الفنية الإماراتية، التي جمعت بين الغناء الشعبي والرقص الفولكلوري، والكثير من الفعاليات، التي أضفت المزيد من الأجواء الممتعة بين الزوار.

وشكل مخرج E88 للمأكولات والتسوق، منصة تفاعلية لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة، لعرض أفكارهم ومنتجاتهم، وتبادل خبراتهم مع الجمهور، ومنحهم فرصة لتسويق منتجاتهم، وتحسينها والارتقاء بجودتها، فضلاً عن عرضها أمام زوار من مختلف الثقافات والجنسيات المقيمة والزائرة لإمارة الشارقة، بما يحقق نتائج إيجابية، تسهم في دعم مشاريعهم ودعم الاقتصاد المحلي.

وأكدت حنان المحمود المدير التنفيذي لمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، أن الفعالية حققت في دورتها الأولى، نجاحاً مميزاً على مختلف الأصعدة، حيث أتاحت الفرصة للزوار لتجربة أشهى الأطباق المستوحاة من التنوع السكاني لدولة الإمارات التي يعيش فيها حوالي 200 جنسية، وقدمت العديد من المفاهيم الفريدة والمبتكرة الجديدة في فنون الطهي والمطاعم، إضافة إلى التعريف بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل رافداً حيوياً للاقتصاد الوطني، ومحوراً أساسياً في مسيرة التنمية المستدامة.

وأضافت المحمود، أن ما حققه المهرجان في هذه الدورة من نجاح، يدعونا إلى بدء العمل من اليوم للتحضير للدورة المقبلة، والتي ستتضمن فعاليات مختلفة، ستكون حافلة بالترفيه والتسلية لكافة أفراد العائلة، وستعكس روح إمارة الشارقة التي تمتزج فيها الثقافة بالسياحة والفنون والترفيه.

تحديات وجوائز

ونظمت الفعالية، مجموعة من التحديات والمسابقات التي تضمنت تحدي صندوق الطبخ الغامض، ومسابقة التصوير، وتحدي إعداد البرجر، حصل خلالها المشاركون، على جوائز بقيمة 5 آلاف درهم.

عروض أفلام

وعرض مخرج E88 للمأكولات والتسوق، 35 فيلماً من أحدث العروض السينمائية العربية والعالمية للأطفال وعائلاتهم، بالتعاون مع مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، الذي تنظمه مؤسسة "فنّ" المعنية بتعزيز ودعم الفنّ الإعلامي للأطفال والناشئة بدولة الإمارات، وتضمنت عروض الأفلام، 25 فيلماً قصيراً، و10 أفلام طويلة.