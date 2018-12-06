اللون الذهبي أساس مجموعة "شانيل" للخريف

الشارقة 24 – رويترز:

شهد متحف الفن الحديث في نيويورك عرض دار الأزياء الفرنسية "شانيل"، تشكيلتها من أزياء موسم ما قبل الخريف، في حضور مشاهير من الممثلين.

وتهادت العارضات في المتحف حول معبد يشبه معبد دندور المصري القديم.

وشكل اللون الذهبي أساس المجموعة، مع تشكيلة من الألوان اللامعة وقطع الجلد المتناثرة.

وطورت الدار صاحبة العلامة التجارية سترتها الشهيرة المصنوعة من صوف التويد، من خلال وضع بعض الزينة عليها.

والعرض، الذي كشف عن 81 إطلالة تقريباً، حضره عشاق شانيل مثل بينيلوبى كروز وبليك لايفلي ومارجوت روبي.