12 فرقة تتقدم للمشاركة في الدورة الـ29 لأيام الشارقة المسرحية

الشارقة 24:

تتواصل التحضيرات، لاستقبال الدورة التاسعة والعشرين، من أيام الشارقة المسرحية، التي تنظم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الفترة 20 إلى 28 مارس المقبل.

وتلقت اللجنة العليا للتظاهرة السنوية، التي تنظمها إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة، طلبات للمشاركة في الدورة المقبلة من 12 فرقة مسرحية مشهرة في الدولة، وهي: (سمفونية بلا أوتار) لمسرح الشارقة الوطني، و(الساعة الرابعة) لمسرح جمعية الشارقة للفنون/المسرح الحديث بالشارقة، و(ألغام) لمسرح أم القيوين الوطني، و(أحمد بنت سليمان) لفرقة جمعية كلباء للفنون الشعبية)، وبذور الشر) لفرقة جمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح، و(بوشنب) لفرقة مسرح دبي الأهلي، و(العرجون القديم) لفرقة مسرح دبي الشعبي، و(بنت النوخذة) لفرقة مسرح خورفكان للفنون، و( صينية الشقور) لفرقة مسرح بني ياس، و( مزيد من الكلام) لفرقة مسرح الفجيرة، و(تلايا الليل) لفرقة مسرح رأس الخيمة، و(لؤلؤة غيث) لفرقة مسرح العين.

وأكد أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بالدائرة ومدير المهرجان، أن "الأيام"، باتت بفضل دعم ورعاية صاحب السمو حاكم الشارقة، مؤسسة ثقافية وفنية تحظى بمكانة عالية وتقدير كبير، محلياً وعربياً، وهو ما يستلزم مواصلة الجهود للمحافظة على ما تحقق ومضاعفته.

وثمن بورحيمة، تعاون الفرق والجمعيات، وحرصها على الالتزام بالشروط المقررة، في إعداد ملفاتها التقديمية، مشيراً إلى أن لجنة "المشاهدة والاختيار"، ستبدأ عملها لانتقاء العروض المستحقة للمنافسة على جوائز الدورة الجديدة، إضافة إلى تلك العروض التي ستقدم على هامش المهرجان، يوم 25 فبراير المقبل.

وكانت اللجنة العليا المنظمة لـ "الأيام"، قد افتتحت باب التقديم للمشاركة في الدورة 29، في شهر سبتمبر الماضي، وأغلق التقديم في الأول من ديسمبر الجاري.