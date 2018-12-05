"الشارقة للكتاب" تُعرّف الناشرين المكسيكيين بالثقافة الإماراتية

الشارقة 24:

اختتمت هيئة الشارقة للكتاب، مشاركتها في معرض المكسيك الدولي للكتاب، مستعرضةً المشهد الثقافي والإبداعي الإماراتي، وحركة صناعة النشر والكتاب أمام نظيره المكسيكي، بعدد من الفعاليات واللقاءات التفاعلية التي كشفت أبرز مرتكزات مشروع الشارقة الثقافي.

ويعدّ معرض المكسيك الدولي للكتاب، الذي يقام منذ عام 1987، أحد أهم معارض الكتب في أميركا الشمالية، حيث يشكل أكبر سوق في العالم للكتب الصادرة باللغة الإسبانية، ويشهد سنوياً حضوراً متزايداً في كل عام من الناشرين والوكلاء الأدبيين والمترجمين والموزعين لإبرام المعاملات التجارية والمهنية على حد سواء.

واستضاف جناح الهيئة المشارك في الحدث عدداً من الشخصيات الثقافية المكسيكية، الذين أكدوا دور الشارقة الثقافي وحضورها القوي كمركز لصناعة المعرفة والثقافة عالمياً، مشيرين إلى ما راكمته من جهود وعمل خلال العقود الخمسة الماضية توجت نظيره بلقب "العاصمة العالمية للكتاب 2019".

وأكد سعادة أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أن تواجد الهيئة في حدث ثقافي يعكس الثراء الأدبي والحضاري لمنطقة حوض الكاريبي ودول أميركا الوسطى، يعد خطوة مهمة تسهم في تدعيم جسور التعاون والتواصل الثقافي والمعرفي بين الشرق والغرب، لافتاً إلى أن المكسيك تتمتع بإرث ثقافي وإبداعي كبير بين دول العالم الناطقة بالإسبانية نظراً لتاريخها الحافل بالمنجزات.

وأوضح رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أن الثقافات والحضارات التي تعاقبت على المكسيك أسهمت في إثراء المنجزات الأدبية والإبداعية للكتاب والمبدعين، الذين تناقلت التراجم مؤلفاتهم وكتاباتهم من اللغة الإسبانية إلى مختلف اللغات العالمية، ما يضعنا أمام مشهد نحرص على الدوام أن نكون جزءاً منه، ترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى مدّ جسور الالتقاء والتواصل مع جميع الحضارات العالمية.

وأبدى عدد من الناشرين والكتّاب والمثقفين المكسيكيين، وهيئات النشر، والترجمة، اهتماماً واضحاً بالجهود التي تقوم بها هيئة الشارقة للكتاب، مؤكدين رغبتهم في المشاركة بفعاليات البرنامج المهني، الذي تنظمه الهيئة على هامش معرض الشارقة الدولي للكتاب كل عام، كما عبّرت الهيئات والمؤسسات المعنية بالترجمة عن اهتمامها بمنحة الترجمة التي تقدمها الهيئة، مشيرين إلى فرص تعزيز التبادل الثقافي بين الحضارتين العربية واللاتينية.