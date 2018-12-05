بلقيس تلهب حماس جمهور احتفالات اليوم الوطني في دبي والعين

الشارقة 24:

أظهرت الفنانة بلقيس أحمد سعادة كبيرة خلال احتفالها مع جمهور العين في حديقة الهيلي يوم 1 ديسمبر 2018، وفي دبي في حديقة برج "بارك" في دبي يوم 2 ديسمبر الجاري، ضمن احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني الـ 47، مؤكدةً أن الحفلات يكون لها طابعاً خاصاً عندما يتعلق الأمر بالاحتفالات الوطنية.

وتنقلت بلقيس مبحرةً مع جمهور مدينة العين بين مجموعة كبيرة من أغنياتها، وسط تفاعلهم المستمر مع جميع الأغنيات، وخاصةً الحماسية منها ذات الإيقاعات السريعة، والتي طالبها بها الجمهور من مجموعتها الغنائية الكبيرة، مما يؤكد نجاحاتها المستمرة في اختياراتها وحب الجمهور لها، وهو ما ظهر بشكل كبير مع النجاح الذي تحققه الأغنية المنفردة الجديدة "شوف لي حل"، التي تخطت المليونين من المشاهدات والاستماع خلال أسبوعين فقط.

كما حصدت أغنية "شوف لي حل" أيضاً نفس النجاح والتفاعل في الحفل الثاني لها في دبي، متخطيةً كل الأرقام القياسية في الحضور والتفاعل والانسجام مع اختياراتها، وتنوعها من الأغاني، إلى جانب الأغنيات الأخرى التي صالت وجالت على المسرح أداءً بها، ممزوجة بتعابير وتبادل الفرح باليوم الوطني، مع الجمهور من خلال المسرح مباشرةً وعبر شاشات التلفزيون عبر قناة mbc1.