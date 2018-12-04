"فن" تطلق جائزة "أفضل قصة فيلم قصير"

الشارقة 24:

أطلقت مؤسسة " فن" جائزة "أفضل قصة فيلم قصير"، وأعلنت فتح باب التسجيل في الجائزة حتى 21 ديسمبر الجاري، ليتسنى للجميع المشاركة وتقديم قصصهم الإبداعية المتنوعة.

تهدف الجائزة، التي تقام بالتعاون مع مدينة الشارقة للإعلام "شمس "، إلى تحفيز مخيلة الأطفال على الإبداع، وإطلاق العنان لهم والاستفادة من المخزون اللغوي الذي يمتلكونه، وتوظيفه في صناعة أفلام قصيرة، بجانب تدريبهم وصقل خبراتهم في الكتابة الاحترافية.

وأكدت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير مؤسسة " فن" - المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الدولة – أن هذه الجائزة تستكمل أهدافها في بناء جيل مثقف سينمائياً ويمتلك مهارات متنوعة في هذه الصناعة، وعلى رأسها كتابة القصص والتي تعتبر من أبرز عناصر الفيلم الناجح، مشيرة لأهمية تعزيز مهارة الكتابة السينمائية في الإمارات والعالم العربي بشكل عام، وتوظيفها للتعبير عن القضايا المرتبطة بواقع المجتمعات وهموم أطفالها وشبابها.

وأضافت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، أن المؤسسة ماضية في مسيرتها الداعمة لرؤية إمارة الشارقة، التي تحرص في كل مبادراتها ومشاريعها وبرامجها على صقل مهارات الأطفال والشباب وتكريس الثقافة والقراءة والتعلم كنهج ونمط حياة إيمانا بدور الأجيال الجديدة ومسؤوليتها في الحفاظ على القيم النبيلة واستكمال المسيرة التنموية.

وسيتولى عملية تقييم الطلبات واختيار الفائز لجنة تحكيم متخصصة تجمع أسماء عربية مبدعة، في كل من المجالات السينمائية والإعلامية، وهم نادية رحمان رئيس قسم الإنتاج والقصص في جامعة زايد، والمخرج والممثل الإماراتي عبد الله الحميري، وفجر قاسم علي مدير إدارة تطوير قطاع الإعلام في مدينة الشارقة للإعلام "شمس".

وسينال الفائز - الذي سيعلن عنه في 31 ديسمبر الجاري، جائزة نقدية مقدمة من مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، ويحصل على جائزة قيمة من شركة فوجي فيلم العالمية المتخصصة في مجال التصوير، كما يحظى بفرصة تحويل فكرة قصته إلى فيلم قصير وسيتمكن من المشاركة في "مسابقة أفضل فيلم من صنع الأطفال"، في مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، والمشاركة في برنامج صناعة الأفلام 2019 ليكون جزءاً من الطاقم الذي سيعمل على إنتاج الفيلم.