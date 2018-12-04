"إذاعة البحرين" تُوحّد بثها مع "إذاعة الشارقة" احتفاءً باليوم الوطني

الشارقة 24:

احتفاءً باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وحدّت إذاعة البحرين الشبابية "98.4 FM" بثها مع إذاعة الشارقة "94.4 FM"، في لفتة تضامن وأخوة، عكست روح التعاون الخليجي وقوة الترابط بين الدولتين الشقيقتين.

وجاء توحيد البث خلال الفقرة المسائية من برنامج "روح الاتحاد"، الذي خصصته إذاعة الشارقة، التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، طوال يوم الثاني من ديسمبر، لمواكبة احتفالات الدولة بيومها الوطني، واستقبال مكالمات المهنئين، واستضافة الشخصيات الإماراتية البارزة للحديث عن إنجازات الدولة منذ قيام الاتحاد.

كما استضافت إذاعة الشارقة المذيعة البحرينية سبيكة الشحي لمشاركة مذيعيها في تقديم البرنامج.

وحول هذه المبادرة، أكدت عبير الشاوي مدير إدارة برامج إذاعة الشارقة، أن توحيد بثّ إذاعة البحرين مع الشارقة، وخاصةً في اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، دليل على قوة العلاقة الأخوية والمحبّة التي تربط بين الإمارات والمملكة البحرينية، معربةً عن فخرها بالمشاركة.

وأضافت الشاوي، أن التعاون المشترك بين إذاعتي الشارقة والبحرين يعكس رؤية مؤسسة الشارقة للإعلام، الرامية إلى تطوير القطاع الإعلامي في الإمارة والدولة والمنطقة، حيث أسهمت هذه المبادرة في إثراء تجربة فرق العمل في كلا الإذاعتين عبر تقديم تجربة مميزة على مستوى العمل الإذاعي الإقليمي المشترك.

وتضمّن برنامج "روح الاتحاد" 3 فقرات، أولها الفقرة الصباحية من 10 – 11:30 صباحاً، من تقديم المذيعة عائشة أحمد، ومذيعة المستقبل روضة الفلاسي، وشاركهما الإعلامي اليافع مايد المر.

وركزت الفقرة الصباحية على منجزات الدولة والإمارة فيما يخص الأطفال واليافعين، أما الفقرة الثانية، فبثت من الساعة 5 – 7 عصراً، وتناولت محور إبداعات الشباب، عبر استضافة نماذج من الشباب المبدعين والموهوبين في الإمارات، وجاءت من تقديم يوسف الحمادي، وأماني الشحي.

وشهد البرنامج في الفقرة المسائية والثالثة من الساعة 8:30 – 10:00 مساءً، التي بثتها إذاعة البحرين في الوقت ذاته في المملكة البحرينية، مشاركة المذيعة البحرينية سبيكة الشحي في التقديم، مع المذيعين جمال السميطي وشيخة خميس، الذين حاوروا عدداً من المسؤولين والدبلوماسيين من دولة الإمارات العربية المتحدة في الداخل والخارج.