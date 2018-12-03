حسين الجسمي يقدم عدة مشاركات احتفالاً باليوم الوطني

الشارقة 24:

ضمن احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الـ 47، قدم الفنان الإماراتي حسين الجسمي، مجموعة من المشاركات المهمة جال لأجلها إمارات الدولة، بدأها في يوم 30 نوفمبر 2018 من إمارة الشارقة على مسرح المجاز، مقدماً أوبريت "إمارات زايد" متضمناً 8 لوحات من كلمات الشاعر مصبح الكعبي، وألحان فايز السعيد.

وفي إمارة رأس الخيمة، أنشد الجسمي النشيد الوطني بصوته، قبل أن يبدأ حفله الغنائي أمام نحو 10 آلاف شخص احتشدوا "تفاعلاً وفرحاً" مع جميع الأغنيات التي قدمها.

وفي وسط مدينة دبي، وبحضور جمهور كبير فاق الـ 15 ألف شخص، حضروا خصيصاً الى حديقة "البرج" لمتابعة الحفل الوطني يوم 2 ديسمبر 2018، قدم الجسمي مجموعة كبيرة من أغنياته المتنوعة ما بين الألوان الموسيقية الخليجية والعربية.