جزيرة العلم تُنظم حفلاً غنائياً وطنياً في اليوم الوطني

الشارقة 24:

نظمت جزيرة العلم مساء أمس الأحد، بالتعاون مع اللجنة العليا لاحتفالات إمارة الشارقة، حفلاً غنائياً وطنياً عكس معاني المحبة والولاء، تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني الـ 47، قدمه الفنان الوسمي والفنان هزاع الرئيسي، على مسرح الجزيرة، حيث شهد إقبالاً جماهيرياً مميزاً من قبل زوار ومقيمي إمارة الشارقة.

وتفاعل زوار جزيرة العلم مع الفعاليات الغنائية والترفيهية والثقافية التي احتضنتها الجزيرة باليوم الوطني، والتي استهدفت مختلف الفئات العمرية، وعبروا عن مدى امتنانهم، وولائهم لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة من خلال المشاركة بالأنشطة، والتقاط الصور التذكارية لهذه الاحتفالات الخاصة الوطنية المحببة لدى قلوب جميع زوار ومقيمي إمارة الشارقة.

وقال سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس اللجنة العليا لاحتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني 47 للدولة، "مع هذه المحطة الأخيرة في احتفالات اللجنة لهذا العام، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة، في هذا اليوم العظيم، الذي يعتبر مناسبة مهمة نؤكد من خلالها على عمق الولاء والانتماء للوطن وللقيادة، ونستذكر فيه جهود القادة المؤسسين الذي بنوا الدولة، وها هي اليوم وصلت حتى الفضاء، وحققت الكثير في كل المجالات، وباتت سمعتها ومكانتها العالمية مرموقة جداً، وما زلنا نسير في نفس النهج الذي أرسى قواعده الآباء المؤسسين، ونجحت الدولة في أن تجعل من شعب الإمارات، أسعد شعب".

وتابع المدفع : "إن الفعالية التي نختتم بها احتفالاتنا هذا العام هي فعاليات جزيرة العلم، وقد انطلقنا في بدايات احتفالاتنا من جزيرة العلم، في يوم العلم، قبل أكثر من شهر، وها نحن نختتم احتفالاتنا من نفس المكان، بفعالية الثاني من ديسمبر بمشاركة الفنانيْن الوسمي وهزاع الرئيسي، ونعيش معهما أجواء الفرح، ونحتفل بما يليق بوطننا في الذكرى السابعة والأربعين لميلاد دولتنا التي أصبحت نموذجاً يحتذى على مستوى العالم، ومن ثم نودع أهلنا وجماهيرنا، ووعد أكيد بإذن الله بلقاء جديد هنا، وفي كل موقع على مستوى الوطن بالمزيد من البهجة والسعادة والنجاح والتميز".

وأوضح أن اللجنة العليا لاحتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني 47 للدولة،: لا تنظر إلى الاحتفال باليوم الوطني كيوم واحد، أو يومين، بل هو عبر أسابيع عديدة، مليئة بالبهجة والأفراح، ونريدها أن تكون على مدار العام، ففي كل يوم هناك لدينا ما يستحق الاحتفال، وإنجازات دولتنا كثيرة في كل المجالات، وأحدثها أن جواز السفر الإماراتي احتل المرتبة الأولى عالمياً، في عام زايد، وقبل ذكرى ميلاد دولتنا بيوم واحد، ليكون أجمل هدية، في ظل مسيرة مستمرة من التميز والإنجاز العالمي.

ولفت سعادته إلى أن لاحتفالات اليوم الوطني نكهة تنثر عطرها في كل أرجاء الوطن، وتنادي على كل أبنائها، كي نصنع الفرح والبهجة معاً، ونحتفل بملء الأفق بهذه الأيام الخالدة التي صنعها الآباء المؤسسون، وسارت على نهجها وهديها قيادتنا الرشيدة التي لا تقبل إلّا بالمركز الأول مكاناً ومكانة لشعبها.

إلى ذلك تستمر فعاليات اللجنة العليا لاحتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني 47 للدولة، في منتزه الشارقة الوطني، حتى نهاية اليوم الثلاثاء، والتي انطلقت في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي، مقدمة تشكيلة من الفعاليات زادت على 30 فعالية، من بينها ركن "سلطان القلوب"، الذي تشارك فيه عدة جهات ومؤسسات حكومية، حيث يعرض في الركن بعض إنجازات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وفريج الطيبين، وأداء متنوع للفرق الشعبية وواحة زايد، بالإضافة إلى برامج المسرح ومسرحية زايد الإنسان والمعلم، والسحب اليومي والألعاب الشعبية والرقصات الشعبية، والعرض المائي مسيرة قائد والجولات السياحية بالدراجات في الحديقة، والرسم على الجدارية، ومنطقة ألعاب الأطفال، والعروض البهلوانية، ومسرح العرائس والدمى.