"ألف عنوان وعنوان" تدعم 23إصداراً يجسد القيم الوطنية الإماراتية

جانب من الكتب التي تم دعمها من مبادرة ألف عنوان وعنوان

الشارقة 24:

تعزيزاً للإنتاج المعرفي الإماراتي، وتزامناً مع الاحتفال باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل مبادرة ألف عنوان وعنوان، مرحلتها الثانية الهادفة إلى إصدار 1001 عنوان إماراتي، خلال عامي 2018 و2019، وتتضمن 23 عنواناً وطنياً، تسلط الضوء على القيم الإماراتية، وتسرد الحكايات التراثية عن دولة الإمارات وتاريخها الحافل بالإنجازات، وتروي مجموعة من تقاليدها وحكاياتها الموروثة من الآباء والأجداد.

وتجسد هذه الخطة رؤية ألف عنوان وعنوان، لإثراء المحتوى القصصي المحلي كماً ونوعاً، من خلال دعم المؤلفين والمفكرين والمبدعين الإماراتيين، وزيادة عدد الإصدارات الإماراتية ورفع جودتها، ودعم دور النشر الإماراتية.

وقالت مجد الشحي، مدير مبادرة ألف عنوان وعنوان: "إن دعمنا لمجموعة من الإصدارات الوطنية، نابع من إيماننا الراسخ بأهمية توثيق تاريخ الوطن بماضيه وحاضره ومنجزاته من أجل قراءة صحيحة لمسيرة 47 عاماً شهدت الكثير من الأحداث، و إن تاريخ الأوطان الأبقى والأكثر صدقاً هو الذي يروى على لسان أهل الوطن أنفسهم، لأنهم أدرى بسمات هويتهم وميزات ثقافتهم وتراثهم، ومن حق الأجيال الجديدة أن تكون لديها مراجع معرفية عن الإمارات كتبها أقرانهم في المواطنة الذين يتشاركون معهم مسؤولية صون الهوية وحفظ التاريخ من أجل تحقيق الأحلام المستقبلية على أسس سليمة".

وأضافت أن من بين هذه الإصدارات كتاب" زايد في عيون الباحثين"، للكاتب محمد عبدالله نور الدين، وكتاب " الإمارات والصعود إلى المريخ"، للكاتب محمد سيد الريان، وكتاب "الجيش الوطني في الشعر النبطي"، للدكتور إبراهيم أحمد ملحم، وكتاب "فداء الوطن" للكاتب عيد صلاح، وكتاب "إمارات المحبة"، للكاتبة عنود العبيدلي، وكتاب" تاريخ الإمارات قبل الميلاد" للكاتب محمد صقر، وكتاب" قصائد أعجبت الشيخ زايد"، للكاتب محمد عبدالله نور الدين.

كتاب تاريخ الإمارات قبل الميلاد

للكاتب محمد صقر

دار الصقر للنشر والتوزيع

ويستعرض كتاب" تاريخ الإمارات قبل الميلاد" ضمن عشرة فصول، التاريخ القديم لدولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج كاملة، بكون الإمارات جزءاً لا يتجزأ من الخليج العربي، إلى جانب عرض لبدايات فكرة تكوين الإمارات والتحالف القاسمي وتحالف قبائل أبو ظبي، كما ويمضي الكاتب في رحلة بانورامية سريعة إلى تاريخ الإمارات من العصر الحجري وحتى الاستقلال.

كتاب فداء الوطن

للكاتب عيد صلاح

دار مرايا للطباعة والنشر والتوزيع

ويسرد كتاب "فداء الوطن"، قصة " تحاكي حب الوطن لبطل اسمه " فارس" ذاك الباحث الذي اجتهد في دراسته ونبغ في أبحاثه حتى توصل إلى اختراع مادة كيميائية عجيبة سخرها لخدمة وطنه والدفاع عنه، وخاض حرباً قوية مع أعداء وطنه تكللت بالنجاح.

الجيش الإماراتي في الشعر النبطي

للدكتور إبراهيم أحمد ملحم

دار نبطي للنشر

يتناول هذا الكتاب نماذج من الشعر النبطي الذي يعبّر عن البطولات والتضحيات التي قدمها وما زال يقدمها الجيش الإماراتي للوطن، وللأمة العربية وللإنسانية جمعاء بكفاءة واقتدار، وذلك من خلال قصائد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وقصائد لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقصائد أخرى لشعراء وشاعرات من الإمارات.

ويتحدث الكتاب عن التضحيات التي قدمها الجيش الإماراتي في الدفاع عن قضايا الأمة العربية العادلة، ونصرة الحق، وتحقيق الأمن والسلام، حيث تتناول القصائد بطولات الشهداء، وتضحياتهم من أجل رفعة الوطن، ومنها: قصيدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، في الشهداء وقصائد أخرى تم تحويلها إلى أغنيات وشلات، وقصائد لمعالي الدكتور مانع سعيد العتيبة في رثاء الشهيدين: سلطان بن هويدن الكتبي، وهادف حميد الشامسي، وشعراء آخرين، وقد وثق الكتابُ القصائدَ، إضافة إلى المعلومات الواردة فيه توثيقًـا دقيقًـا من مصادرها حيث نُشرت في الصحف الإماراتية.

ويتكون الكتاب من مقدمة ومداخل نظرية تستعرض الجذور التاريخية وتأسيس الجيش بعد إعلان الاتحاد و بابين، يتناول الباب الأول خمسة فصول وهي "شباب الوطن" والفخر بالجيش"، الفخر بالقائد، المرأة والجيش"، الحضور الدائم، فيما يتناول الباب الثاني أربعة فصول، وهي الشهداء، الشهيد الشاعر، الشهداء لا يموتون، والفصل الرابع قصيدة عنوانها قبر الشهيد من شعر سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم.

الإمارات والصعود إلى التاريخ

للكاتب محمد سيد ريان

دار الصقر للنشر والتوزيع

يرصد كتاب "الإمارات والصعود إلى التاريخ"، ملامح مهمة ومحطات رئيسية ومحاولات عديدة من أجل بناء دولة تكنولوجية حديثة في طريقها للفضاء، حيث تمضي الإمارات في تحقيق رؤيتها المستقبلية المتمثلة في الاستثمار في التكنولوجيا واستكشاف الفضاء مع الحرص على حماية التراث العربي والإسلامي.

قصائد أعجبت الشيخ زايد

للكاتب محمد عبد الله نور الدين

الصادر عن دار سعاد الصباح بالكويت ودار نبطي للنشر بالإمارات

يقدم كتاب "قصائد أعجبت الشيخ زايد"، الذي جاء في عشرة فصول بالبحث والقراءة المعنوية والفنية مجموعة من القصائد الغنية بالجوانب الإبداعية والجمالية ليستخرج من أعماق معانيها ودلالاتها الدرر الثمينة والكنوز الدفينة من الفكر والحكمة والجمال، ضم الكتاب قصائد لكبار الشعراء مثل معالي أحمد خليفة السويدي ومعالي الدكتور مانع سعيد العتيبة وحمد بن سوقات وغيرهم من الشعراء.

كتاب زايد في عيون الباحثين

محمد عبد الله نور الدين

جمع الكاتب محمد عبد الله نور الدين، في كتاب "زايد في عيون الباحثين"، جهود تسعة باحثين في تناول قصائد الشيخ زايد بالقراءة والتحليل، وقد أفرد فصلاً لكل باحث من الباحثين، وتنوعت فصول الكتاب بين الرؤى وطرق التناول المختلفة، حسب ما رآه الباحث من جوانب فنية ومعنوية تزخر بها قصائد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقد وردت قراءات ودراسات لباحثين مهمين في ساحة الشعر الشعبي في الإمارات وخارجها، وهم المرحوم حمد خليفة بوشهاب، والدكتور فالح حنظل، والدكتور غسان الحسن، والدكتور عبد الله بنصر العلوي، والدكتور إبراهيم ملحم، وعتيق القبيسي، وسرور خليفة الكعبي، ومحمد مهاوش الظفيري، بالإضافة إلى محمد عبد الله البريكي، وهو أول كتاب يجمع هذا العدد الكبير من الباحثين الذين يتناولون شعر الشيخ زايد.

إمارات المحبة

للكاتبة عنود العبيدلي

ورسوم رغدة شبانة

يقدم كتاب "إمارات المحبة" للأطفال، صورة للعائلة الإماراتية، التي تغرس القيم والمثل العليا والمحبة في قلوب صغارها وكبارها، التي استمدتها من حكام دولة الإمارات العربية المتحدة، بطريقة سهلة تحاكي عقول الأطفال وتزرع فيهم حب الوطن.