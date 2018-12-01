افتتاح مهرجان مراكش الدولي للسينما

الشارقة 24 – أ ف ب:

افتتح مهرجان مراكش الدولي للسينما في المغرب، فعالياته مساء الجمعة، بعد إلغاء دورة السنة الماضية، مع توقع مشاركة أسماء كبيرة في عالم الفن السابع، مثل مارتن سكورسيزي وروبرت دي نيرو وأنييس فاردا وروبن رايت وغييرمو ديل تورو.

وأكد المخرج الأميركي جيمس غراي، الذي يترأس لجنة تحكيم الدورة السابعة عشرة من المهرجان أنه محاط بأشخاص يعتبرهم مثالاً له.

وبث الافتتاح المقام في قصر المؤتمرات في مراكش مباشرة، في ساحة جامع الفنا السياحية الشهيرة، وسط المدينة التي امتلأت بالحضور.

وتضم لجنة تحكيم المهرجان أعضاء من مشارب متعددة مثل الممثلة الهندية إيلينا كروز، والسينمائية المغربية تالا حديد، واللبنانية جوانا حاجي توما، والممثلة الأميركية داكوتا جونسون والمخرجة البريطانية لين رامزي، والممثل الألماني دانييل برول والمخرج الفرنسي لوران كانتيه، والمكسيكي ميشال فرانكو.

ويتنافس على نيل النجمة الذهبية في الدورة السابعة عشرة للمهرجان، 14 فيلماً تشارك في المسابقة الرسمية من ألمانيا والنمسا وبلغاريا وصربيا والأرجنتين والمكسيك والولايات المتحدة واليابان ومصر والمغرب وتونس والسودان.