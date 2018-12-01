بتصفيات المجموعة الـ 2

السوري نقشبندي والمغربي بوكيوض إلى نصف نهائي "منشد الشارقة"

  • السبت 01, ديسمبر 2018 في 7:56 م
  • السوري محمد نقشبندي يتأهل خلال تصفيات المجموعة الثانية
    السوري محمد نقشبندي يتأهل خلال تصفيات المجموعة الثانية
  • المغربيّ معاد بوكيوض يتأهل خلال تصفيات المجموعة الثانية
    المغربيّ معاد بوكيوض يتأهل خلال تصفيات المجموعة الثانية
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وصل المنشد السوري محمد نقشبندي، والمنشد المغربي معاد بوكيوض إلى نصف نهائيات برنامج "منشد الشارقة" بدورته الـ 11، عقب منافسات قوية شهدتها تصفيات المجموعة الثانية.
الشارقة 24:
 
حجز كلّ من المنشد السوري محمد نقشبندي، والمنشد المغربي معاد بوكيوض مكانيهما في نصف نهائيات برنامج "منشد الشارقة" بدورته الـ 11، عقب منافسات قوية شهدتها تصفيات المجموعة الثانية من المنشدين، التي بثتها شاشة تلفزيون الشارقة الجمعة.
 
وينضم المنشدان نقشبندي وبوكيوض إلى المجموعة الأولى من المنشدين المتأهلين، إلى نصف نهائيات البرنامج، وهم: الجزائري لقمان إسكندر، والمصري محمد شعير، والسعودي عادل الأسدي.
 
وأكد نجم الدين هاشم، المنتج المنفذ للبرنامج، أن منافسات المجموعة الثانية تميّزت بتنوّع لافت في الأداء والمدارس الإنشادية مع تنوع الدول التي يمثلها المنشدون، إذ قدم كلٌّ منهم أفضل ما لديه وعكس جميعهم نتاج تدريباتهم وجهودهم مع فريق البرنامج. 
 
وقدّم المنشد السوري محمد نقشبندي أنشودتين بكفاءة وإحساس عاليين استحق بهما بطاقة التأهل، هما: أنشودة " يا رب الفلق" على مقام سيكا، وأنشودة "أهل الوفا" على مقام البياتي، فيما قدم المغربي معاد بوكيوض أنشودة "أنا الذي مالي سنيد" و"صلي على الهادي".