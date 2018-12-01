السوري نقشبندي والمغربي بوكيوض إلى نصف نهائي "منشد الشارقة"

الشارقة 24:

حجز كلّ من المنشد السوري محمد نقشبندي، والمنشد المغربي معاد بوكيوض مكانيهما في نصف نهائيات برنامج "منشد الشارقة" بدورته الـ 11، عقب منافسات قوية شهدتها تصفيات المجموعة الثانية من المنشدين، التي بثتها شاشة تلفزيون الشارقة الجمعة.

وينضم المنشدان نقشبندي وبوكيوض إلى المجموعة الأولى من المنشدين المتأهلين، إلى نصف نهائيات البرنامج، وهم: الجزائري لقمان إسكندر، والمصري محمد شعير، والسعودي عادل الأسدي.

وأكد نجم الدين هاشم، المنتج المنفذ للبرنامج، أن منافسات المجموعة الثانية تميّزت بتنوّع لافت في الأداء والمدارس الإنشادية مع تنوع الدول التي يمثلها المنشدون، إذ قدم كلٌّ منهم أفضل ما لديه وعكس جميعهم نتاج تدريباتهم وجهودهم مع فريق البرنامج.

وقدّم المنشد السوري محمد نقشبندي أنشودتين بكفاءة وإحساس عاليين استحق بهما بطاقة التأهل، هما: أنشودة " يا رب الفلق" على مقام سيكا، وأنشودة "أهل الوفا" على مقام البياتي، فيما قدم المغربي معاد بوكيوض أنشودة "أنا الذي مالي سنيد" و"صلي على الهادي".