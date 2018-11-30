أصوات "أطفال الشارقة" تتغنّى بحبّ الوطن في "وطني الأغلى"

الشارقة 24:

في لوحة جمالية صاغتها حناجرهم، وتعبيراً عن حبّهم لوطنهم، قدّم 188 طفلاً وطفلة من "أطفال الشارقة"، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، على خشبة قصر الثقافة بإمارة الشارقة، أوبريت "وطني الأغلى"، بالتعاون مع المكتب الثقافي والإعلامي للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، وذلك احتفالاً باليوم الوطني الـ 47.

وتضمن الأوبريت 8 لوحات استعراضية وفقرات دراميّة وأناشيد متنوعة، قدمتها مجموعة من منتسبي "أطفال الشارقة" الموهوبين بمشاركة نجم المسرح والدراما الإماراتي الفنان عبد الله صالح.

وتناول الأوبريت نخلة "العم سعيد"، كرمز للقيم الراسخة في دولة الإمارات، والتي استطاع العم سعيد من خلالها أن يوصل رسالتها وقيمتها إلى أحفاده بطريقة استعراضية شيقة رسمت معاني الحب وقيم الانتماء والولاء للوطن والإخلاص له، وحفّزت على ضرورة العمل على بنائه ونهضته.

ويجمع "وطني الأغلى" نخبة من ذوي الخبرة، فالعمل من قصة وسيناريو وحوار صالحة غابش رئيس المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، وكلمات وأشعار شاعر الوطن علي الخوار، وألحان دينا سعد المستشار الموسيقي في أطفال الشارقة، وإخراج محمد بكر مع المخرجين المنفذين مجدي محفوظ وهاني الطمباري، وتوزيع موسيقي مهند خضر ومحمد علي، وديكور أكرم العوضي، وأزياء هالة مخلوف، وغناء الفنان نجم الشلة والعازي عبد الله المعمري، والفنان حسن علي، بالإضافة إلى كورال "أطفال الشارقة"، ومجموعة من أطفال المراكز الموهوبين منهم: عبد الرحمن نبيل، وأحمد جاسم، وشيخة سالم، وقصايد جاسم، وشهد سعيد، كما شارك في الغناء كل من كورال الإمارات، وكورال حربية دبي، أما البطولة فهي لنجم المسرح والدراما الإماراتي عبد الله صالح.

عائشة الكعبي: نعمل على الاهتمام بالأجيال الجديدة وتعزيز قدراتها

ولفتت عائشة علي الكعبي مدير أطفال الشارقة بالوكالة، إلى أن الأوبريت كشف عن مواهب وإبداعات كبيرة يمتلكها الصغار الذين وقفوا بثقة واعتزاز على خشبة المسرح، وقدّموا كل ما لديهم من طاقات وقدرات عبّروا من خلالها عن حبهم لوطنهم، وبلا شك أن هذا العمل الفني الذي شارك فيه نخبة من المبدعين الإماراتيين عكس واحداً من صور الولاء والانتماء لتاريخ الإمارات وأرضها وقيادتها.

وأكدت مدير أطفال الشارقة بالوكالة، أن المراكز تعمل على ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يدعو وعلى الدوام للاهتمام بالأجيال الجديدة، وتعزيز قدراتها ومواهبها وتهيئتها لتكون قادرة على التعبير عن أحلامها وطموحاتها.

عبد الله صالح: الأوبريت يحمل قيماً فنية وأدبية وتربوية





وقال الفنان عبد الله صالح: "هذه ليست التجربة الأولى لي مع الأطفال على خشبة المسرح، فعلاقتي مع مسرح الطفل تمتد إلى ثمانينات القرن الماضي، حيث عملت مع نخبة من الممثلين والفنانين الإماراتيين آنذاك لتقديم أعمال بالتعاون مع جميع مدارس الشارقة في شتى المناسبات الوطني".

وأعتبر الفنان عبد الله صالح تجربته الأولى مع "أطفال الشارقة" مثمرة ومهمة، وهو سعيد بها، مثمناً التوجّه التربوي الذي يترجم رؤية وجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويؤسس لأجيال تحب وطنها وتوظف مواهبها الفنية لتعبّر عن ولائها وانتمائها بشكل نبيل وصادق.

وتابع صالح: "الأوبريت يحمل قيماً فنية وأدبية وتربوية عديدة، جسدتها الأغاني والمشاهد المشبعة بالقيم والمبادئ التي بنيت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة وتربت عليها أجيال بأكملها، وتحتوي اللوحات على معان ومضامين تعزز الانتماء للوطن، وقد التمست خلال التدريبات الشغف الكبير الذي يمتلكه الأطفال ومدى استمتاعهم بالحضور على خشبة المسرح وتقديم كل ما هو جميل".

محمد بكر: الأوبريت مهم ويحفّز الأطفال على العمل والشغف

بدوره، لفت مخرج العمل محمد بكر، إلى أن الأوبريت يعكس إبداعات ومواهب متنوعة يتحلى بها جميع من شارك في إنجازه، فهو عمل يجسد حب الوطن في أصدق تجلياته، ويمكننا القول إننا استطعنا من خلال هذه التجربة أن نستقطب عدداً كبيراً من الأطفال المشاركين، حيث خضع المتقدمون لفترة اكتشاف المواهب، عملنا من خلالها على مسح كامل للوقوف على ما يمتلكونه من قدرات صوتية وتمثيلية وكانت الاستجابة سريعة، وقمنا بالعمل على الجوانب الفنية والاستعراضية وغيرها للوصول إلى أوبريت متكامل.

وتابع: "ما يميز الأطفال حبهم لهذا العمل الفني، فهو حافز مهم يدفعهم للاجتهاد أكثر وبذل المزيد من الجهود، ويقودهم نحو الإبداع حتى يتمكنوا من أداء أدوار أكبر في كل عمل يقدمونه، ونتطلع لأن يكون هذا العمل منصة لاستكشاف مواهب المستقبل لنصدّر للساحة الفنية أسماء لامعة تشق طريقها نحو الإبداع والمجد".

وشارك في الأوبريت عدد من الفتيات الموهوبات من "سجايا فتيات الشارقة"، والفتيان من "ناشئة الشارقة"، الذين قدّموا إبداعاتهم على صعيد تسجيل عدد من أغنيات لوحات الأوبريت مثل لوحة العطاء ولوحة المستقبل، بالإضافة إلى أداء السلام الوطني بطريقة غناء الأكابيلا، جنباً إلى جنب مع كورال "أطفال الشارقة".

لوحات جمالية





واشتمل الأوبريت على لوحات غنائية ومسرحية ذات رسالة قيّمة تعبّر عن حبّ الوطن والولاء والانتماء، حيث قدم العمل "لوحة الشلة" وهي اللوحة الأولى التي تجسّد روح التواصل بين الماضي والحاضر وما غرسه الأجداد من حب الوطن والقيم النبيلة في نفوس الأجيال المتعاقبة من أبناء دولة الإمارات، إلى جانب "لوحة الافتتاحية" التي عكست فكرة "سباق المعاني" وما يدور في عقول الأطفال من أسئلة حول معاني النخلة كأحد الرموز العريقة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

أما "لوحة العطاء" فهي اللوحة الثالثة التي طرحت معاني العطاء ومساعدة الآخرين، حيث عكست مسيرة مؤسسة القلب الكبير ونهجها الخيري، فيما عبّرت "لوحة التراث" الرابعة عن معاني الهوية التراثية لأبناء الإمارات وتاريخ الصيد والتجارة وطريق الحرير الذي ساهم في تأسيس قواعد الترابط بين الإمارات والدول الشقيقة قديماً.

ورسّخت "لوحة العمل" قيم العمل والإنتاج والنهضة المعمارية والعلمية التي عاشتها الدولة على مر الأجيال منذ قيام الاتحاد، فيما أكدت "لوحة العلم" على أهمية الحفاظ على البيئة والطاقة النظيفة من خلال حوار متخيل في عقل طفلة صغيرة بين الشمس وألواح توليد الطاقة الشمسية، طرحت من خلالها مجموعة من الأسئلة والاستفسارات الهادفة التي تقود إلى استنتاجات علمية ثرية.

وعبرت "لوحة المستقبل" بالمشاهد من الماضي إلى الحاضر، مبيّنة أهمية الدفاع عن الوطن ونصرة الحق وواجبات الأطفال تجاهه، موضحة جماليات فن "العازي" قديماً، الذي يعدّ نوعاً من أنواع الشعر الملقى يعود أصله إلى مئات السنين للاحتفال بالنصر في ساحة المعركة، ويُلقى اليوم في الاحتفالات والمناسبات الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكّدت لوحة "الوطن هو الفائز"، وهي اللوحة الأخيرة جميع المعاني والقيم التي حملها الأوبريت في اللوحات السابقة، التي تعزز من خلال ما تطرحه قيم التحلي بجميع القيم الإنسانية والوطنية لنتمكن من الحفاظ على الوطن واستكمال المسيرة التنموية، وبناء جيل قادر على تحمل المسؤولية والتميز والإبداع في مختلف المجالات العملية والعلمية، ففي النهاية الوطن هو الفائز إذا تحققت كل تلك المعاني وعمل الجميع على تحقيقها واستدامتها.