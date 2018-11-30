فيلم من الأوروغواي ينتزع الهرم الذهبي في مهرجان القاهرة السينمائي

الشارقة 24 – أ ف ب:





أعلنت لجنة تحكيم المسابقة الرسميّة، في الدورة الأربعين، لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المخرج الدنماركي بيل أوغست، في حفل الختام، يوم الخميس، بدار الأوبرا المصرية، فوز فيلم "ليلة الاثني عشرة عاماً" لألفارو بريخنر من الأوروغواي بجائزة "الهرم الذهبي".

كما فاز الفيلم بجائزة النقّاد، وحظي خلال وقت عرضه بأطول تصفيق وهتاف، للمخرج الذي حضر العرض، وردّ على أسئلة الجمهور.

تدور أحداث الفيلم، بين عامي 1973 و1985، عندما اعتقلت الديكتاتورية العسكرية، ثلاثة من قياديي منظّمة "التوبامارو" اليساريّة.

ويُسجن الثلاثة انفرادياً، طوال فترة اعتقالهم، وينتقل المخرج بحساسيّة عالية، بين القمع المرعب الذي يتعرّضون له في السجن، وبين أحلامهم الإنسانية البسيطة.

من جهته، حصد الفيلم الكولومبي "طيور المعبر"، لكريسيتينا جاليدو وتشيرو جزيرا، جائزة الهرم الفضي، فيما فاز الفيلم الفيتنامي "الزوجة الثالثة" لآش مايفير بجائزة الهرم البرونزي.

ومنحت لجنة التحكيم، جائزة أفضل ممثّلة للفنانة صوفيا ساموشي، عن دورها في فيلم المجري "ذات يوم" لصوفيا سيلاجي.

وفاز الفنان شريف دسوقي، بجائزة أفضل ممثّل عن دوره في الفيلم المصري "ليل خارجي" لأحمد عبد الله السيد.

في مسابقة آفاق السينما العربية، حصد الفيلم التونسي "فتوى" لمحمد بن محمود، جائزة أفضل فيلم عربي، وهي جائزة ماليّة تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار.

وفاز الفيلم المصري "ورد مسموم"، لأحمد فوزي صالح، بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، وجائزة صندوق الأمم المتحدة للشباب.

وفي مسابقة أسبوع النقّاد، فاز الفيلم اللبناني "رحلة الصعود إلى المرئي" لغسان حلواني، والفيلم البلغاري "آجا" لميلكو لازاروف.

في مسابقة سينما "الغد" للأفلام القصيرة، فاز فيلم "هي" من إنتاج كوسوفو وفرنسا، بجائزة لجنة التحكيم الخاصّة، وفيلم "إخوان" من إنتاج كندا، وتونس، والسويد.