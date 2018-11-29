سجايا تختتم "ملتقى الفنون" بتكريس الفنّ المفاهيمي لغةً للإبداع

الشارقة 24:

اختتمت سجايا فتيات الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، الدورة الرابعة من "ملتقى الفنون"، التي أقامتها خلال الفترة من 19-26 نوفمبر الجاري، في كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة، حيث بحثت من خلالها في عوالم الفن المفاهيمي، الذي يعدّ حالة فنية تتحول فيها الفكرة إلى عمل يمتاز بقيمة فنية تتجاوز الشكل وتتعمق في الجوهر والمضمون.

وعرّف الملتقى بمجموعة من العناصر المرتبطة بالفن المفاهيمي هي: الزمن، والصوت، والحركة، والذاكرة، والرابط، والاختيار، والفراغ، وأقيمت مجموعة من الورش التدريبية والمعرفية، حول آلية التعامل مع أدوات مختلفة تتعلق بالزمن، وتُظهِر أهمية أنظمة العد القديمة والحديثة، وكما استمع المشاركون إلى أصوات مختلفة، استطاعوا أن يستلهموا منها رسومات ومواد إبداعية.

وفي كلمة ألقتها خلال الحفل، أكدّت الشيخة عائشة خالد القاسمي، مدير سجايا فتيات الشارقة على أن الملتقى يترجم إيمان بقدرة الفن على ترسيخ جسور التواصل والحوار بين أجيال الموهوبين والمبدعين، ومنحهم فرصة التعبير عن قدراتهم ومواهبهم، وإكسابهم ثقة أكبر بأنفسهم، مُشيرَةً إلى أن الدورة الرابعة من الملتقى أتاحت المجال أمام جميع المشاركين لاكتشاف تجارب وأساليب فنية متنوعة فكرياً وتقنياً.

وتابعت: "الشغف هو المحرك الأساسي لأي موهبة أو عمل إبداعي، وهنا يتجلى دورنا في سجايا، أن نكون إلى جانب كل المواهب لنمكّنها ونصقلها فتكون قادرة على إثبات حضورها في المستقبل، ساعين إلى تحقيق رؤى قرينة صاحب السُّمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، التي تدعم سجايا فتيات الشارقة وتكرّس كل جهودها في سبيل بناء جيل مبدع مثقف يمتلك حساً فنياً عالياً".

وخلال الحفل الذي شهد حضور عدد من رؤساء ومدراء الدوائر والجهات الحكومية في إمارة الشارقة، ولفيف من الفنانين اللامعين، إلى جانب الفنانين الواعدين المشاركين في الملتقى وأولياء أمورهم، تم تكريم المؤسسات الراعية والشركاء، حيث كرّمت الشيخة عائشة بنت خالد القاسمي، كلاً من مفوضية مرشدات الشارقة، ومراكز أطفال الشارقة، وناشئة الشارقة، ومؤسسة (فن)، كما كرّمت مدير سجايا الرعاة المُتمثِّلين في مكتبة دار الحياة، مصنع مياه زلال، والداعمين المتمثِّلين في كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة، وشركة الشارقة للبيئة (بيئة).

وتعد سجايا فتيات الشارقة مؤسسة رائدة في تنمية مواهب الفتيات من 18-13 عاماً، وذلك في مختلف الفضاءات الإبداعية، وقد تأسست عام 2004 كإدارة ضمن مراكز الأطفال ثم استقلت عن مراكز الأطفال في عام 2012 بقرار إداري من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.