شاعرات الإمارات يتغنين بأمجاد الوطن وأفراحه

الشارقة 24:

في أمسية نظمها منتدى شاعرات الإمارات بمركز الشارقة للشعر الشعبي، بحضور الشيخة ندى بنت سالم القاسمي، والشيخة فاطمة بنت حشر بن دلموك رئيسة مجلس إدارة جمعية سواعد الخير، وصالحة غابش المستشار الثقافي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، قدمت شاعرات الإمارات أجمل قصائد الحب والولاء للوطن الغالي، حيث شارك في الأمسية التي أقيمت في قصر الثقافة بالشارقة، يوم الأربعاء، كل من الشاعرات فاطمة الحاي، وهنادي المنصوري، وصوغة، وسلمى الغفلي، وبرديس خليفة، وحمدة العوضي، وسليمة المزروعي وشاعرة الشلات غرشوب الفجر، قدمتهن الإعلامية خلود حوكل.

بدأت الأمسية بعرض العمل الوطني "دار زايد" الذي شاركت بكتابته مجموعة من الشاعرات إهداء من منتدى شاعرات الإمارات بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين وقدمته فرقة الوشاحات الحربية، وشاركت بكتابتها أكثر من 20 شاعرة.

وذكرت خلود حوكل في مقدمتها أن الاحتفال بالوطن ومنجزاته واجب وطني، وعيد نحرص على المشاركة فيه بكافة الصور والتعابير، وأن للشاعرات صوتهن الوطني الذي يصدحن فيه بأجمل القصائد المعبرة للوطن.

وقدمت الشاعرات المشاركات قصائد تغنّين من خلالها بالوطن، وأمجاده ومنجزاته وقصائد للشهيد والمرأة الإماراتية ولوحات شعرية مفعمة بالوطنية ومعاني الولاء والحب للوطن والقيادة، وأكدن على أهمية المشاركة في مثل هذه المناسبات الوطنية، والاحتفاء بالوطن في مختلف المناسبات، والتعبير عن الحب والولاء له بأجمل القصائد وأعذب المشاعر.