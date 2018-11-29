أكثر من 200 طفل في ورش عمل "بينالي الشارقة للأطفال"

الشارقة 24:

استعداداً لانطلاق دورة السادسة، نظّم بينالي الشارقة للأطفال 20 ورشة فنيّة في مختلف إمارات الدولة استهدفت الأطفال من 18-6 عاماً، منحتهم الفرصة للتعبير عن أفكارهم، وشجعتهم على تقديم إبداعات فنية وابتكارات من وحي الواقع والخيال.

وتوزعت الورش على عددٍ من الأماكن في مختلف إمارات الدولة: متجر آبل بدبي مول، و"فن أبوظبي"، ومفوضية مرشدات الشارقة، ومعرض الشارقة الدولي للكتاب، ومدرسة الرسالة الأميركية الدولية بالشارقة، ومدرسة المعرفة الدولية الخاصة بالشارقة، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، إضافة إلى مراكز أطفال الشارقة بمختلف افرعها في مدينة الشارقة، ومنطقتي الوسطى والشرقية.

ونجح الأطفال المشاركون في إبداع الكثير من الأفكار المتميزة من بينها: الألوان الآلية، والسيارة الطائرة، والفراشة الآلية، وشجرة العصير، وحافظة الأقلام الإلكترونية، وانسجمت مخرجات الورش مع أهداف البينالي، والمتمثلة في تعزيز القيم الجميلة لدى الصغار، وتوسيع مداركهم الثقافية والفنية.

وفي هذا الصدد قالت نشوة الغساني، نائب رئيس بينالي الشارقة للأطفال: "إلى جانب سعينا لاستقطاب أفكار مميزة من الأطفال حول العالم، حرصنا على مشاركة البينالي في غالبية الفعاليات المحلية والوطنية في مختلف إمارات الدولة، وهدفنا من خلال الورش الفنيّة أن ننشر رسالة البينالي إلى الأطفال والأسر، والهيئات التعليمية، ومراكز الطفل، وحتى الأماكن العامة في دولة الإمارات، لتعزيز حب الفنون في نفوس الأطفال، وتشجيعهم على التعبير عن أفكارهم وتطلعاتهم للمستقبل، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات أن تكون من بين أفضل دول العالم على صعيد ترسيخ الابتكار والإبداع في الأجيال الجديدة".

وأضافت الغساني: "نحن نؤمن أن الأطفال شركاء حقيقيون في بناء المستقبل ومن حقهم التعبير عن أفكارهم وتصوراتهم عن العالم الذي يطمحون إليه، ومسؤوليتنا تتجلى في توفير حاضنة لمواهبهم يطلون من خلالها على أطفال العالم ويسهمون في إلهام صناع القرار لبناء عالم أكثر جمالاً."

وتقام الدورة السادسة من البينالي تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وبالتعاون مع شركة "المخترعون الصغار"، تحت شعار "المستقبل بحدود خيالك"، بهدف فتح المجال أمام الأطفال من جميع أنحاء العالم ليصبحوا مخترعي الغد، عبر رسم أفكار اختراعات من وحي خيالهم يتصورن فيها المستقبل، حيث سيتم اختيار الأفكار الأفضل لتحويلها إلى اختراعات حقيقية على يد أبرز المصممين والفنانين لتكون جزءاً من المعرض الفني للبينالي لعام 2019.