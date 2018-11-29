تراث عرب الأهوار ضمن متحف جديد في العراق

الشارقة 24 – رويترز:

دشن العراق أول متحف من نوعه، يركز بالكامل على تراث الأهوار في البلاد، وافتتحه ناشط مدني لتوثيق الثقافة المحلية للمنطقة وسكانها وتقديم لمحة عن التاريخ القديم للأهوار، التي كانت موطناً لبعض المراكز الحضرية الأقدم في العالم.

وأشار رعد حبيب رئيس منظمة الجبايش للسياحة البيئية، ورئيس المتحف، والذي ساعد في جمع المواد المعروضة فيه، إلى أن منطقة الأهوار شهدت إقبال أعداد كبيرة من السياح، بعد إدراجها على لائحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" عام 2016.

وأوضح حبيب أن بعض المعروضات، هي ممتلكات شخصية له، بينما تم جمع أشياء أخرى من السكان.

وحولت المنظمة التي يترأسها حبيب، مقر ضيافة خاصاً بعائلته، وهو عبارة عن دار ضيافة تقليدية مبنية من الخوص، إلى متحف يعرض نحو 300 عنصر مختلف، يعود بعضها إلى آلاف السنين.

ومن بين المعروضات قطع من النحاس الأحمر والأواني المصنوعة من النحاس الأصفر، مثل أباريق الشاي وآنية المياه ومجموعة متنوعة من أواني المطبخ، بما في ذلك الملاعق، والرحايا، وأواني الصلصال التي تُستخدم للحفاظ على برودة المياه خلال الصيف، وأفران من الطين.

كما تُعرض أدوات الصيد والزراعة بما في ذلك المنجل، وبنادق الصيد، وشباك الصيد والرماح التي يستخدمها عرب الأهوار لصيد الأسماك.

ويأمل رعد حبيب رئيس المتحف، في الحصول على مكان أكبر له بحيث يحتوي على عدد من القاعات، ليمكنه عرض عناصر كبيرة الحجم مثل القوارب والملابس التقليدية لسكان الأهوار، والصور الفوتوغرافية والأفلام الوثائقية.