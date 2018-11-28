معهد الشارقة للتراث يحتفل باليوم الوطني الـ 47

الشارقة 24:

نظمت إدارة الفعاليات والأنشطة في معهد الشارقة للتراث احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 للدولة، صباح اليوم الأربعاء، في باحة المعهد الخارجية، استهدفت موظفي المعهد والزوار، وهدفت إلى المساهمة في إحياء ذكرى تأسيس الدولة، واستحضار الجهود التي بذلها القادة المؤسسون، ونشر التجربة الاتحادية للإمارات على أوسع نطاق من خلال الاحتفال بهذا اليوم، بالإضافة إلى تعزيز الوعي الوطني وربطهم بتاريخ الدولة.

وأكد سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، أن الاحتفال باليوم الوطني واجب وطني، وهو محل اعتزاز وفخر، ومن خلاله نستذكر القادة المؤسسين الذين بنوا الدولة، ونجدد العهد والولاء والانتماء للقيادة الرشيدة التي تسير وفق نهج راسخ وثابت في الأرض لكنه يحلق عالياَ من أجل رفعة المواطن والمجتمع والدولة، ومن أجل أسعد شعب".

وتابع الدكتور المسلم: "نحتفل باليوم الوطني بكل المحبة والفرح، فهو عنوان وحدتنا وتلاحمنا، ومحطة نستعيد فيها كل تلك الإنجازات، ففي مثل هذا اليوم من كل عام تعود بنا الذكريات، ونرتحل بعيداً نحو بدايات حلم الوحدة والاتحاد، وكيف حوله الكبار إلى حقيقة ساطعة، خيرها جاب البلاد بطولها وعرضها، وجال الدنيا وحط رحاله في كل مكان، إنها قصة وطن نحبه ونعشقه ونفديه بالأرواح، ومشوار أصر صانعوه على المضي به ليرى النور في أبهى حلة، وكان لهم ذلك، وكان لنا الفرح والخير والسعادة".

وتضمن برنامج الاحتفال، الافتتاح بالسلام الوطني وآيات الذكر الحكيم، وفقرات شعرية للشاعر أحمد العسم، بالإضافة إلى تكريم المشاركين، وعبّر الحضور عن تقديرهم وإعجابهم بالفعاليات والأنشطة المتنوعة التي اشتملت على لوحة كبيرة تحمل صورة المغفور له والدنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، بشكل أحجية (بزل) كل موظف يركب قطعه، وفي النهاية تكتمل صورة زايد رحمه الله، في حين شهد ركن الحرف ورشة صناعة الدمى وحرفة السفافة، أما نادي الطفل فهناك الرسم على الوجوه وورش للأطفال، وركن خاص للتصوير، يرمز لليوم الوطني والمعهد، وهو عبارة عن ركن يتم من خلاله تصوير الشخص وطباعة صورة للذكرى مع وضعها في مغلف يرمز للمعهد بثيمة اليوم الوطني.

كما شهدت الاحتفالية مسابقات اليوم الوطني، وورشة ركن الفن التي جاءت بمشاركة كلية الفنون الجميلة، والقهوة الشعبية على الطراز القديم، والألعاب الشعبية، والفرقة الشعبية، والأكلات الشعبية، ودكان زمان أول، والخبازات.