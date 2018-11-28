مليحة... تجربة سياحية لاستكشاف حياة "الجزيرة العربية"

الشارقة 24:

مع حلول فصل الشتاء وأجوائه، يبدو مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية ملاذاً مثالياً للاسترخاء بعيداً عن المدينة، ووجهةً فريدةً لعيش مغامرة حقيقية في أعماق صحراء الشارقة واكتشاف أسرار التاريخ فيها، والاستمتاع مع أفراد العائلة بالمناظر الطبيعية من خلال الأنشطة الترفيهية والجولات السياحية والتثقيفية في أجواء تحمل روح الضيافة الإماراتية الأصيلة.

ويقدم مركز مليحة الأثري للزوار مغامرةً لاستكشاف آثارها وكنوزها التاريخية والتعرف على نمط الحياة التقليدية التي كان يعيشها سكان المنطقة في العصور القديمة، وذلك من خلال باقات متنوعة تتضمن جولات ركوب الخيول، والرحلات القصيرة بسيارات الدفع الرباعي، ودراجات الكثبان الرملية، والرحلات الاستكشافية على الأقدام، وجلسات مراقبة النجوم والمبيت في المخيم وغيرها الكثير.

واكتسبت مليحة قيمتها التاريخية في دولة الإمارات باعتبارها موقعاً أثرياً طبيعياً يروي تاريخ الأجداد وتراثهم العريق على مدى 135 ألف عام مضت، ويأخذ الزوار في رحلة عبر الزمن للتعرف على الأجيال التي عاشت في المنطقة وتعاقبت عليها في خلال حقب زمنية عديدة بدءاً من العصر الحجري القديم، والعصر الحجري الحديث، والعصر البرونزي، والعصر الحديدي، وفترة ما قبل الإسلام، والعصور الإسلامية الحديثة.