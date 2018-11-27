اختتام مهرجان السمحة التراثي التاسع

الشارقة 24 – وام:

اختتمت فعاليات "مهرجان السمحة التراثي التاسع" التي نظمها مركز السمحة التابع لنادي تراث الإمارات، بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي، خلال الفترة من 19 وحتى 26 نوفمبر الجاري في منطقة السمحة.

حضر حفل الختام، علي عبد الله الرميثي المدير التنفيذي للدراسات والإعلام، وسعيد المناعي مدير إدارة الأنشطة، وسلطان الرميثي مدير مركز السمحة.

وأكد أحمد خادم الرميثي المنسق الإعلامي للمهرجان أن الحدث استقطب أكثر من ثلاثين ألف زائر وشهدت فعالياته تكريم العديد من الضيوف من الدبلوماسيين والإعلاميين والفنانين وأعيان منطقة السمحة والرعاة والجهات الرسمية والأهلية المساهمة والداعمة والمؤسسات الإعلامية الحاضرة في المهرجان.