مخرج E88 للمأكولات والتسوق يعلم زواره تزيين الكيك وإعداد الوجبات

الشارقة 24:

بإبداعات أناملهم الصغيرة، ولمساتهم الفنية المفعمة بشغف تعلم فنون الطهي، شارك صغار زوار فعالية مخرج E88 للمأكولات والتسوق، التي انطلقت في 23 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 4 ديسمبر المقبل، بورشة تزيين المافن والكب كيك والكوكيز، وورشة عمل السندويش الصحي، قدمها فريق طهاة مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

وزين الأطفال المشاركون، من عمر 6-12عاماً، قطع المافن والكب كيك والكوكيز، بقطع الحلوى الملونة والجلاتين الطبيعي، والكريمة المخفوقة، وأظهروا إبداعاتهم في التعامل مع الأدوات، ورسم الأشكال على قطع الكيك، بطريقة بينت تفاعلهم وحماسهم وقدراتهم، على تشكيل الحلوى المقدمة لهم.

وصنع الأطفال، وجباتهم الصحية المفضلة، من خلال إعداد السندويش، باستخدام الخضار والأجبان، وتعرفوا على أنواع الخبز المختلفة، وماذا يميز كل منها عن الآخر؟ بأسلوب تفاعلي ترفيهي ممتع، تناسب قدراتهم ومواهبهم المختلفة، وحاكت رغباتهم في تعلم فنون التزيين وإعداد الوجبات الخفيفة.

وتستضيف الفعالية، خلال أيام المهرجان، 3 عروض للفلكلور الإماراتي، في 2 ديسمبر المقبل، تزامناً مع اليوم الوطني الإماراتي، و14 عرضاً سينمائياً بالتعاون مع مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، لنخبة من أحدث الأفلام التي عرضها المهرجان خلال دورته السادسة، و24 عرضاً ترفيهيا حياً على المسرح الخارجي، بمشاركة فرق استعراضية متجولة وبهلوانيين، و4 مسابقات طيلة أيام الفعالية.

وتنطلق الفعالية التي ينظمها مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، برعاية استراتيجية من سبيشال مومنتس، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة "الراعي الذهبي"، وتوباز راعي الوسائط الصوتية والمرئية، وغرور للتصوير، إلى جانب رعاة مساندين هم إكزيبيت، وأنا أحب الشارقة، ونادي سيدات الشارقة، عوض وعبيد للإلكترونيات، ولوليتا لتنظيم الفعاليات، وماتغلوس برودكشن، والنهرين للأمن والسلامة، والمستشفى السعودي الألماني، وعدد من المؤسسات والدوائر الحكومية، مثل دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، والإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وشركة الشارقة للبيئة "بيئة"، وجامعة الشارقة، وسجايا فتيات الشارقة، وأطفال الشارقة، ومفوضية مرشدات الشارقة.