فرقة هندية تقدم موسيقى عمرها قرون على مسرح سعودي بالظهران

الشارقة 24 – رويترز:

عزفت مجموعة موسيقيين من المانجانيار بالهند موسيقى هندية عمرها قرون أمام جمهور متنوع في الظهران بالسعودية.

وجلس أعضاء الفرقة بشكل عمودي في صفوف وأعمدة وأكشاك، ليستمتع الجمهور بعزفهم على آلاتهم التقليدية، وتخلل عزفهم عرض ضوئي لأنوار تخفت تارة وتسطع أخرى، لتوجه أنظار الجمهور إلى موسيقيين محددين في أوقات عزفهم.

وتضم الفرقة 38 عضواً وأدت أغنيات على مسرح حديث بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" في الظهران، وكثير من هذه الأغنيات هي في الأصل للشاعر البنجابي بوليه شاه الذي يعود للقرن السابع عشر.

وكوّن رويستين أدل هذه الفرقة عام 2006 في راجستان، ومنذ ذلك التاريخ وهي تجوب العالم بموسيقاها التقليدية.

المانجانيار هم موسيقيون تقليديون، فهذا هو العمل الوحيد الذي يقومون به وربما يفعلون ذلك منذ 500 إلى 600 عام، وكانوا في السابق يغنون لأسيادهم الذين كانوا ملوك البلاد، وحتى بعد أن انحسرت الممالك استمروا هم في الغناء لأسيادهم من الأغنياء، إلى أن بدأ الأغنياء أنفسهم يصبحون فقراء، وعندها كان عليهم أن يبحثوا عن فرص أخرى يقدمون من خلالها موسيقاهم.

وشاهد جمهور من جنسيات مختلفة العرض في الظهران بمن فيهم كولومبية تدعى باميلا برافو، حيث أثنت على هذه الفرصة لمشاهدة حفل كهذا في السعودية، وقالت إنها تكاد لا تصدق أن فرصة كهذه أتيحت لهم ليستمعوا لهذه النوعية من الموسيقى، رغم أنهم ليسوا من هنا."

أما السعودي سعد المالكي فيرى أن تنوع العروض التي تُقدم للجمهور شيء جميل.