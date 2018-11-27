مهرجان القيروان للشعر العربي ينطلق في ديسمبر

الشارقة 24:

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينظم بيت الشعر بالقيروان "تونس"، في الفترة 7 حتى 9 ديسمبر 2018، فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان القيروان للشعر العربي، بمشاركة شعراء من تونس والوطن العربي.

وأفاد سعادة عبد الله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، بأن بيت الشعر في القيروان يستقطب جمهور متنوع من مبدعين ومحبي الشعر والأدب، ويحتضن المواهب الشابة، الذي عزز بدوره التواصل الثقافي بين المبدعين والجمهور، في محيط ثقافي إبداعي وأدبي خلاق.

وأضاف العويس، أن مهرجان القيروان عبر دوراته السابقة ساهم في استنهاض الحراك الثقافي في تونس بشكل واضح من خلال برامج ثقافية وأمسيات شعرية مما جعله وجهة للمبدعين عامة والشعراء خاصة، كما أن المهرجان يعتبر تــتويجاً لعـــطاء العام، وترسيخاً لاستمرارية المشـروع الثقافي والنهضوي العربي الذي يكرس ضرورة الاهتمام بالهوية الثقافية التي يعتبر الشعر أحد أبرز تجلياتها، وفق رؤية راعي النهضة والثقافة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وحول برنامج مهرجان القيروان للشعر العربي القادم، قال سعادة العويس يتضمن المهرجان فعاليات وأنشطة ثقافية يشارك فيه شعراء ومبدعين من أجيال مختلفة ومدارس شعرية متنوعة حيث يبدأ البرنامج اليوم الاول الجمعة في 7 ديسمبر 2018 في دار الثقافة بالقيروان بمعرض وثائقي يجسد نشاط بيت الشعر عبر ثلاثة سنوات، يليه الحفل الخطابي، ثم فاصل موسيقي للفنان العازف جمال الشابي في قصائد مغناة، بعدها قراءات شعرية لمجموعة من شعراء تونس، تختتم فعاليات اليوم الأول بأمسية شعرية كبرى يشارك فيها كوكبة من شعراء مخضرمين من تونس و الوطن العربي ، وفقرة موسيقية لفرقة "نوى".

أما فعاليات اليوم الثاني السبت 8 ديسمبر 2018، تتضمن ندوة أدبية بعنوان "الشعر والذاكرة" يشارك فيها الدكتورة نور الهدى باديس أستاذة الأدب العربي بجامعة منّوبة، الدكتور محمّد مججوب استاذ الفلسفة ومدير دار المعلّمين العليا بتونس وإدارة الدكتور منصف الوهايبي، تليها قراءات شعرية لمجموعة من الشعراء من تونس، بعدها يشارك شعراء شباب في أمسية شعرية بنماذج من قصائدهم التي تعبر عن ابداعاتهم.

فعاليات الثالث الأحد 9 ديسمبر 2018، تبدأ بقراءات شعرية مع مراوحات موسيقية، يليها تكريم المشاركين من شعراء ومبدعين.