معرض الكويت للكتاب تحدى سوء الأحوال الجوية برؤية 2035

الشارقة 24 - رويترز:

ذكر وزير الإعلام، ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي، محمد الجبري، أن معرض الكويت للكتاب اجتذب 300 ألف زائر، في دورته الـ 43، التي اختتمت السبت الماضي.

وصادف موعد إقامة المعرض بين 14 و24 نوفمبر، طقس سيء اجتاح منطقة الخليج، وتسبب في سقوط الأ مطار الغزيرة والسيول.

وأعلنت الكويت تعطيل العمل بالوزارات والمؤسسات الحكومية يومي 14 و15 نوفمبر، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضاف الجبري في بيان، الإثنين، أنه يعتزم عقد اجتماع مع القائمين على المعرض، للاطلاع على أبرز الصعوبات التي واجهته خلال الدورة الحالية، والعمل على تطوير ورفع كفاءته في الأعوام المقبلة، والتركيز على قيمة المنشورات والكتب المشاركة وجودتها.

شارك في المعرض أكثر من 500 عارض، من 26 دولة، بين دور نشر ومؤسسات علمية ومراكز ثقافية وهيئات أكاديمية.

وأشار الجبري، في البيان، إلى أن المعرض حقق أهدافه المطلوبة، بخبرات الشباب الكويتي، وجسد رؤية "كويت جديدة 2035"، بكافة أنشطته وفعالياته.

وأعرب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الذي نظم المعرض، وأعضاء لجان المعرض والمتطوعون وكافة المشاركين عن فخرهم لمساهمتهم في نقل صورة مشرفة عن الثقافة الكويتية العربية الأصيلة للعالم أجمع.